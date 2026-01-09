Khánh Hòa phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp theo hướng lấy người dân làm trung tâm; qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đa dạng giải pháp công nghệ

Thời gian qua, Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu ý tưởng, giải pháp và dịch vụ công nghệ số, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm các sản phẩm số trong đời sống. Nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (Blockchain), ứng dụng di động, thực tế ảo AR/VR được giới thiệu và ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch, y tế, giao thông, đô thị thông minh…

Đồng hành cùng địa phương, Viettel Khánh Hòa đã tích cực tư vấn, triển khai nhiều giải pháp công nghệ mới, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, triển khai mạng 5G, nâng cấp cơ sở dữ liệu và các nền tảng số dùng chung. Doanh nghiệp cũng tham gia hỗ trợ xây dựng chính quyền số và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp, thương mại điện tử, y tế và giáo dục.

Đại tá Khổng Văn Kiên, Phó Giám đốc Giải pháp công nghệ thông tin Viettel Khánh Hòa, cho biết: “Đơn vị đang giới thiệu và triển khai nhiều công nghệ hiện đại tại địa phương như wifi 7; hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, giám sát tầm cao, các sản phẩm thực tế ảo phục vụ du lịch. Cùng với đó là các giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn hệ thống mạng, Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC), đô thị thông minh."

Viettel Khánh Hòa giới thiệu công nghệ thực tế ảo tại một sự kiện khoa học-công nghệ được tỉnh Khánh Hòa tổ chức. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Thực hiện Đề án chuyển đổi số, Khánh Hòa tập trung phát triển đồng bộ ba trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong quản lý Nhà nước, tỉnh đẩy mạnh số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử E-Office, tích hợp bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả công việc (KPI); qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương cũng được tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý và tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Song song đó, các thủ tục hành chính tiếp tục được số hóa sâu rộng; các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Chuyển đổi số đã từng bước làm thay đổi thói quen của cộng đồng. Với nhiều người dân Khánh Hòa, các ứng dụng số không còn xa lạ mà đã trở thành công cụ quen thuộc.

Chị Nguyễn Thị Lành (phường Đông Hải) cho biết chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chị có thể thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến, thanh toán tiền điện, nước, học phí, viện phí cũng như mua sắm, chi tiêu không dùng tiền mặt nhanh chóng, thuận tiện.

Hướng tới mục tiêu dài hạn

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia," tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong xây dựng hạ tầng và nền tảng số.

Trung tâm Dữ liệu tỉnh hiện có hai điểm đặt tại Nha Trang và Phan Rang với hệ thống máy chủ, lưu trữ và thiết bị mạng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu an toàn, bảo mật. Trung tâm đủ năng lực vận hành các nền tảng, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; đồng thời bảo đảm sao lưu, phục hồi dữ liệu và kết nối mạng diện rộng cho các cơ quan Nhà nước.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa đã đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) với dữ liệu được cập nhật đồng bộ, chia sẻ định kỳ từ các cơ quan cung cấp dữ liệu và các hệ thống, ứng dụng trên địa bàn để phân tích, xử lý dữ liệu đa ngành, đa lĩnh vực. Từ đó, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh trong việc phát hiện sớm vấn đề, điều phối xử lý kịp thời; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch trong hoạt động điều hành của chính quyền.

Ứng dụng quét mã QRCode truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, cho biết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh đang triển khai đồng bộ ba trụ cột bao gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó chuyển đổi số được xác định đi trước một bước, tập trung phát triển hạ tầng, nền tảng dữ liệu và các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và cơ quan công quyền.

Năm 2026, Khánh Hòa tập trung phát triển hạ tầng viễn thông-Internet, mở rộng phủ sóng 5G trên toàn tỉnh; phấn đấu số trạm 5G phát sóng đạt tối thiểu 80% so với số lượng trạm 4G đã phát sóng. Tốc độ tải xuống trung bình của mạng di động tăng gấp đôi so với năm 2025, đạt khoảng 400 Mbps; tối thiểu 30% người sử dụng có khả năng truy nhập băng rộng cố định với tốc độ trên 1Gb/s. Địa phương đặt mục tiêu tổng số trạm thu phát sóng trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 3.900 trạm, trong đó 80% trạm thu phát sóng di động có hạ tầng bảo đảm tích hợp công nghệ 5G.

Tỉnh phấn đấu xây dựng tổng chiều dài tuyến cáp quang đạt 18.400km; số tuyến phố có cáp quang hạ ngầm đạt 3.900km; mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 80% dân số; tỷ lệ thuê bao Internet sử dụng IPv6 đạt 90%. Cùng với phát triển hạ tầng viễn thông, địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, duy trì vận hành Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC); kết nối đồng bộ dữ liệu từ cấp tỉnh đến cấp xã; tập trung dữ liệu thống nhất giữa các ngành, lĩnh vực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý cơ sở dữ liệu.

Để triển khai hiệu quả, Khánh Hòa xác định 5 nhóm nhiệm vụ và 10 nhóm giải pháp, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp thực hiện. Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp viễn thông-công nghệ thông tin phát triển hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng số an toàn, hiện đại; đẩy mạnh đầu tư trạm 5G phủ sóng 100% thôn, ưu tiên khu vực trung tâm, khu công nghiệp, khu du lịch và cơ quan nhà nước; chuyển đổi toàn bộ hệ thống thông tin sang sử dụng giao thức Internet thế hệ mới IPv6.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 35% GRDP; phấn đấu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) và chỉ số chuyển đổi số (DTI). Với các giải pháp đồng bộ, Khánh Hòa đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững giai đoạn từ nay đến năm 2030./.

Một số kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 57 Theo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có bước đột phá, với 30 luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành 68 nghị định...