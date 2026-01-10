Robot hình người - tâm điểm của Triển lãm CES 2026 ở Las Vegas

Các doanh nghiệp công nghệ đã sử dụng Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026 diễn ra từ ngày 6-9/1 tại Las Vegas (Mỹ) để hé lộ tầm nhìn về tương lai và tuyên bố mạnh mẽ rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang sẵn sàng cho một năm bứt phá.

Giám đốc điều hành (CEO) của công ty sản xuất chip Nvidia, ông Jensen Huang, ngày 6/1 cho biết ngành công nghiệp robot hình người đang dựa trên công việc của các nhà máy AI mà Nvidia đang xây dựng cho các ứng dụng AI khác.

Nvidia, đã trở thành công ty có giá trị nhất thế giới vào năm 2025, đã công bố một phiên bản mới của mô hình ngôn ngữ thị giác có tên Gr00t dành cho robot hình người có thể chuyển đổi đầu vào cảm biến thành điều khiển cơ thể robot, cũng như một phiên bản của mô hình Cosmos dành cho suy luận và lập kế hoạch của robot.

Ông Huang kỳ vọng sẽ thấy các robot có một số khả năng giống như con người trong năm nay.

Ngoài Nvidia, các nhà sản xuất chip khác như Advanced Micro Devices (AMD) và Qualcomm đã có những thông báo đáng chú ý liên quan đến robot tại CES 2026.

Ngày 5/1, công ty công nghệ DeepMind của "ông lớn" Google cho biết sẽ hợp tác với Boston Dynamics của Hyundai, trước đây là một bộ phận của Google, để phát triển các mô hình AI mới cho robot Atlas của doanh nghiệp này.

Công ty tư vấn McKinsey ước tính thị trường robot đa năng có thể đạt 370 tỷ USD vào năm 2040, với các trường hợp sử dụng hàng đầu bao gồm "logistics kho bãi, sản xuất nhẹ, hoạt động bán lẻ, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe". Tuy vậy, một số nhà phân tích cho rằng còn một chặng đường dài từ sàn triển lãm đến nhà máy, hoặc đến gia đình.

Theo nhà phân tích trưởng Ben Wood tại công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ CCS Insight, mặc dù robot hình người là sản phẩm thu hút nhiều nhất sự chú ý của mọi người tại triển lãm nhưng vẫn còn một chặng đường rất dài để đến được việc triển khai thương mại của chúng.

40 công ty tại CES 2026 đã đề cập đến robot hình người trên trang web của triển lãm. Bà Kinsey Fabrizio, Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng (CTA), cho biết số lượng robot công nghiệp và tiêu dùng được giới thiệu tại CES 2026 gia tăng so với triển lãm lần trước. CTA là đơn vị tổ chức CES.

Về phần mình, CEO của AMD, bà Lisa Su, ngày 5/1 đã hé lộ một robot hình người mới từ Generative Bionics, một công ty mà AMD đang hỗ trợ tài chính. Robot này có tên Gene.01 dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay trong môi trường công nghiệp như xưởng đóng tàu.

Generative Robotics đang sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) dựa trên đám mây của AMD để huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình của mình.

Theo Giám đốc điều hành của Generative Robotics, Daniele Pucci, điều này cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh thế hệ tiếp theo của các mô hình trên GPU của họ.

Trong khi đó, cũng tại CES 2026, công ty LG (Hàn Quốc) lần đầu tiên giới thiệu robot hình người có bánh xe có tên CLOiD có khả năng làm việc nhà như gấp quần áo, nướng bánh./.

