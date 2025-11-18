Trường học số Quốc gia: Khám khá giải pháp tiên phong cho hệ sinh thái giáo dục số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục- đặc biệt là khối K12 (từ Tiểu học đến Trung học phổ thông) - được xem là nền tảng quan trọng để hình thành công dân số trong tương lai.

Nắm bắt xu thế đó, MobiFone, thông qua nền tảng mobiEdu, đã phát triển giải pháp “Trường học số Quốc gia” - hướng tới xây dựng một mô hình giáo dục thông minh, hiện đại và kết nối toàn diện.

Giải pháp giáo dục số toàn diện cho mọi đối tượng

Trường học số Quốc gia được thiết kế như một hệ sinh thái học tập số khép kín, phục vụ đồng thời nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Hệ thống tích hợp đầy đủ các tính năng quản lý, dạy học, kiểm tra – đánh giá, tương tác và hỗ trợ học tập, giúp quá trình dạy và học trở nên liền mạch, minh bạch và hiệu quả.

Khác với các nền tảng học trực tuyến truyền thống, Trường học số Quốc gia hướng đến việc chuyển đổi bản chất của việc học – từ thụ động tiếp nhận sang chủ động khám phá.

Học sinh được khuyến khích học theo năng lực, tư duy độc lập và sáng tạo, với sự đồng hành tích cực của giáo viên và phụ huynh.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo, nâng cao trải nghiệm học tập

Điểm nổi bật của Trường học số Quốc gia là trợ giảng thông minh AI Tutor, cho phép học sinh đặt câu hỏi và nhận phản hồi tức thì.

AI Tutor hoạt động như một “gia sư ảo” giúp hướng dẫn ôn luyện, gợi ý nội dung học phù hợp theo năng lực từng người, góp phần hình thành thói quen học chủ động và tự tin hơn.

Cùng với đó là kho học liệu số phong phú, bao gồm bài giảng video, tài liệu tương tác và ngân hàng đề luyện đa dạng, được cập nhật thường xuyên, giúp học sinh dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức mọi lúc, mọi nơi.

Đồng hành cùng nhà trường trong quản lý và chuyển đổi số

Không chỉ phục vụ người học, Trường học số Quốc gia còn là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho nhà trường và giáo viên trong công tác giảng dạy, quản lý, đánh giá học sinh.

Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ học tập, chấm điểm tự động, tổng hợp báo cáo và quản lý dữ liệu tập trung – giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực hành chính và nâng cao năng suất dạy học.

Phụ huynh cũng có thể theo dõi kết quả và quá trình học của con, đảm bảo kết nối ba bên: Nhà trường – giáo viên – phụ huynh, tạo thành một hệ sinh thái giáo dục số toàn diện.

Gói SA – Tiện ích học tập số

Nhằm giúp học sinh, giáo viên và phụ huynh dễ dàng tiếp cận nền tảng Trường học số Quốc gia, mobiEdu ra mắt gói cước SA – giải pháp linh hoạt và tiện lợi dành cho mọi người dùng di động. Chỉ với 3.000đ mỗi ngày, người dùng có thể học không giới hạn với kho video bài giảng phong phú và hệ thống luyện đề trực tuyến, đồng thời được hỗ trợ bởi trợ giảng AI Tutor với 20 lượt hỏi – đáp mỗi ngày, giúp việc học trở nên thông minh và hiệu quả hơn. Đặc biệt, khách hàng sẽ được tặng miễn phí 01 ngày sử dụng khi đăng ký lần đầu.

Để đăng ký, khách hàng chỉ cần soạn tin DK SA và gửi 9285.

Gói SA giúp học sinh học tập hiệu quả, phụ huynh đồng hành dễ dàng và nhà trường tối ưu quản lý – hướng tới mục tiêu “chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục Việt Nam.”

Đồng hành cùng hành trình xây dựng công dân số

Giải pháp Trường học số Quốc gia là bước đi cụ thể trong cam kết của MobiFone về chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, góp phần xây dựng xã hội học tập và phổ cập tri thức số đến từng người dân.

Trong tương lai, mobiEdu tiếp tục mở rộng, hoàn thiện hệ sinh thái học tập số, tạo nền tảng vững chắc để mỗi học sinh Việt Nam đều có cơ hội học tập thông minh, linh hoạt và bình đẳng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ hotline 18001090.

Website mobiEdu: https://mobiedu.vn

Website Trường học số Quốc gia: https://truonghocsoquocgia.vn/./.

mobiEdu là bộ giải pháp chuyển đổi số giáo dục toàn diện do MobiFone đầu tư phát triển dành cho cả người dạy và người học, nhà trường và các tổ chức đào tạo. Năm 2021, mobiEdu đã đạt giải Sao Khuê - giải thưởng về Khoa học và Công nghệ uy tín nhất Việt Nam và giải Vàng Stevie Awards - giải thưởng kinh doanh quốc tế uy tín bậc nhất thế giới. Năm 2022, mobiEdu được vinh dự là Thương hiệu Quốc gia. Năm 2023, mobiEdu được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia, đồng thời cũng lọt top 10 giải thưởng Make in Vietnam 2023 hạng mục xã hội số. Năm 2024, mobiEdu lần thứ 2 được bộ Công thương công nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Giải pháp mobiEdu đã tiếp cận với hơn 5.000 trường học, hơn 10.000 giảng viên và gần 3.000.000 người dùng trên toàn thế giới.

