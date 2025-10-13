Trung Quốc đưa siêu máy tính mạnh nhất thế giới vào khai thác thương mại

Trung Quốc vừa đưa máy tính lượng tử siêu dẫn tương tự mô hình “Zuchongzhi 3.0” vào khai thác thương mại, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng điện toán lượng tử vào thực tế.

Nhóm nghiên cứu thuộc China Telecom Quantum Group (CTQG-Tập đoàn lượng tử viễn thông Trung Quốc) và QuantumCTek - hai công ty lượng tử hàng đầu có trụ sở tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy - đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống cho siêu máy tính này.

Sử dụng con chip cùng loại với “Zuchongzhi 3.0” với 105 qubit và 182 mạch ghép nối, siêu máy tính này có thể thực hiện các phép tính lượng tử phức tạp với tốc độ nhanh hơn hàng triệu tỷ lần so với siêu máy tính mạnh nhất hiện nay.

Theo các chuyên gia, điện toán lượng tử được xem là công nghệ quan trọng trong cuộc cách mạng thông tin thế hệ mới.

Tháng 3/2025, các nhà khoa học Trung Quốc gồm Pan Jianwei, Zhu Xiaobo và Peng Chengzhi thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã chế tạo thành công nguyên mẫu máy tính lượng tử siêu dẫn “Zuchongzhi 3.0” với 105 qubit. Thành tựu này một lần nữa phá kỷ lục thế giới về lợi thế lượng tử.

“Lợi thế lượng tử” - hay còn gọi là ưu thế tính toán lượng tử - là khả năng một máy tính lượng tử có thể thực hiện một số tác vụ nhanh hơn đáng kể so với các siêu máy tính cổ điển tiên tiến nhất.

Chuyên gia Zhang Xinfang tại CTQG cho biết chiếc máy tính lượng tử này được đánh giá là “có lợi thế lượng tử mạnh nhất hiện nay,” sẽ kết nối với nền tảng điện toán đám mây lượng tử mang tên “Tianyan” để phục vụ người dùng trên toàn thế giới.

Kể từ khi Tianyan chính thức đi vào hoạt động vào tháng 11/2023, nền tảng này đã ghi nhận hơn 37 triệu lượt truy cập từ người dùng tại hơn 60 quốc gia và xử lý hơn 2 triệu tác vụ thí nghiệm./.

