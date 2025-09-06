Đức ra mắt siêu máy tính nhanh nhất châu Âu, trị giá nửa tỷ euro

Ngày 5/9, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia Hendrik Wüst đã dự lễ ra mắt siêu máy tính Jupiter trị giá 500 triệu euro, được đặt tại Trung tâm nghiên cứu Jülich gần thành phố Aachen.

Siêu máy tính này được vận hành hoàn toàn bằng nguồn điện xanh và có khả năng thực hiện một nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Thủ tướng Đức cho biết đây là một trong những siêu máy tính nhanh nhất thế giới, có thể mở ra “những khả năng hoàn toàn mới cho việc huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo hoặc các mô phỏng khoa học."

Ông khẳng định siêu máy tính Jupiter, hiện đứng thứ tư thế giới về tốc độ, chứng tỏ tham vọng của Đức trong việc giữ vai trò dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ đương đại.

Ông Merz nhấn mạnh: “Hiện Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt để chiếm lĩnh thị phần trong tương lai nhưng châu Âu và Đức vẫn còn nhiều cơ hội để bắt kịp."

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Jülich, Astrid Lambrecht, cho biết Jupiter vận hành hoàn toàn bằng điện tái tạo và là siêu máy tính tiết kiệm năng lượng nhất thế giới.

Bà nói: “Trong thời đại mà số hóa và trí tuệ nhân tạo ngày càng đòi hỏi nhiều năng lượng, siêu máy tính Jupiter cho thấy chúng tôi có thể tiết kiệm tài nguyên như thế nào."

Cũng tại buổi lễ ra mắt, bà Lambrecht khẳng định Đức phải tăng tốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, bà cho rằng kịch bản tồi tệ rằng một ngày nào đó các siêu máy tính được trang bị trí tuệ nhân tạo có thể giành quyền kiểm soát nhân loại là điều không thực tế.

Trung tâm tính toán của siêu máy tính Jupiter được xây dựng trong vòng hai năm, gồm khoảng 50 môđun container với diện tích hơn 2.300m2. Dữ liệu mà nó có thể lưu trữ tương đương 450 tỷ cuốn sách.

Bà Lambrecht khẳng định: "Jupiter thực sự rất mạnh và là máy tính đầu tiên ở châu Âu có khả năng thực hiện hơn một nghìn tỷ phép tính mỗi giây."

Tên gọi “Jupiter” là viết tắt của “Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research” (Doanh nghiệp tiên phong chung cho nghiên cứu các siêu máy tính đổi mới và mang tính chuyển đổi).

Chi phí cho ra đời siêu máy tính này là khoảng 500 triệu euro, trong đó Ủy ban châu Âu đóng góp 250 triệu euro, Bộ Khoa học Liên bang và bang North Rhine-Westphalia mỗi bên hỗ trợ 125 triệu euro.

Jupiter cũng sẽ được sử dụng để cải thiện các mô phỏng khí hậu và thời tiết, giúp dự báo chính xác hơn những hiện tượng cực đoan như mưa lớn hoặc giông bão dữ dội.

Ngoài ra, siêu máy tính này còn được dùng để nghiên cứu protein, tế bào và bộ não con người nhằm thúc đẩy việc phát triển nhanh hơn các liệu pháp điều trị mới.

Các tập đoàn lớn trên thế giới đang theo đuổi mục tiêu tạo ra một trí tuệ nhân tạo cao cấp hơn, có khả năng giải quyết những vấn đề lớn của nhân loại và đóng vai trò trợ lý toàn năng. Tuy nhiên, các nhà phê bình lo ngại một công nghệ như vậy sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, trong khi những người lạc quan hơn lại cho rằng mối lo này bị thổi phồng./.

