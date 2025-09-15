Xiaomi ra mắt mẫu điện thoại thông minh cao cấp mới thách thức Apple

Tập đoàn Xiaomi sẽ ra mắt mẫu điện thoại thông minh cao cấp thế hệ mới ngay trong tháng này, nhằm cạnh tranh trực diện với Apple Inc. để giành thị phần trong phân khúc điện thoại thông minh (smartphone) cao cấp.

Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh này đang đẩy nhanh lịch trình ra mắt so với thường lệ và “nhảy cóc” từ thế hệ Xiaomi 15 để tiến thẳng lên dòng 17 mới. Động thái này nhằm tương xứng với cách đặt tên iPhone của Apple, với các mẫu Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max sắp ra mắt.

Ngày 15/9, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Xiaomi Lei Jun cho biết Xiaomi muốn được so sánh với các dòng điện thoại thông minh của Apple, vốn từ lâu được xem là thước đo chuẩn mực ở phân khúc cao cấp.

iPhone 17 của Apple sẽ được mở bán trên toàn cầu vào ngày 19/9, với các phiên bản Pro sẽ mang thiết kế mới.

Theo dữ liệu của Counterpoint Research, Apple đang kiểm soát 62% doanh số trong phân khúc cao cấp - tức các thiết bị có giá từ 600 USD trở lên. Trong khi đó, Xiaomi chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong phân khúc này trên toàn cầu, mặc dù doanh số của hãng ở mảng này đã tăng 55% trong nửa đầu năm nay và có cơ hội cạnh tranh tốt hơn tại thị trường nội địa Trung Quốc, nơi mẫu iPhone Air của Apple đã bị trì hoãn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, Chủ tịch Xiaomi, ông Lu Weibing, cho biết công ty đã bắt đầu chiến lược cao cấp hóa từ 5 năm trước để học hỏi từ đối thủ lớn nhất của mình, lấy iPhone làm chuẩn mực để so sánh. Ông thừa nhận rằng Apple vẫn rất xuất sắc, nhưng Xiaomi rất tự tin có thể đối mặt với thách thức bằng một thế hệ sản phẩm tương đương.

Vốn từ lâu nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng có giá cả hợp lý, từ điện thoại thông minh, laptop cho đến đồ gia dụng và hành lý, Xiaomi đã có một cú lấn sân táo bạo sang lĩnh vực xe điện. Chiến lược này đã bắt đầu gặt hái thành quả trong năm qua, giúp cổ phiếu của hãng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng gần gấp ba lần. Thành công trong một lĩnh vực mới nổi mà Apple đã từ bỏ dường như đã tiếp thêm sự tự tin cho Xiaomi để đối đầu trực diện với gã khổng lồ smartphone của Mỹ.

Nhà phân tích Bryan Ma của IDC nhận định rằng việc nhảy thẳng lên dòng 17 cho thấy Xiaomi dường như đủ tự tin để tuyên bố rằng họ có thể sánh ngang với Apple, một thương hiệu vẫn rất được coi trọng tại Trung Quốc.

Ông Ma cho biết thêm, 10% số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng của Xiaomi tại Trung Quốc trong nửa đầu năm nay có giá trên 600 USD, đánh dấu một sự tăng vọt từ tỷ lệ gần như bằng không vào năm 2019./.

