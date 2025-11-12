Google ra mắt loạt tính năng AI mới cho Google Photos

Google vừa công bố bản cập nhật lớn cho ứng dụng Google Photos, tích hợp hàng loạt tính năng mới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao khả năng chỉnh sửa, tìm kiếm và tương tác của người dùng.

Cụ thể, bản cập nhật bổ sung công cụ chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói hoặc văn bản, cho phép người dùng đưa ra các yêu cầu như “Xóa kính râm của John” hay “Làm Sarah cười,” từ đó AI tự động nhận diện và điều chỉnh các chi tiết trong ảnh.

Tính năng “Giúp tôi chỉnh sửa” hiện đã khả dụng trên nền tảng iOS tại Mỹ, sau thời gian thử nghiệm giới hạn trên một số thiết bị Android.

Điểm nhấn của lần cập nhật này là sự xuất hiện của mô hình AI Nano Banana, cho phép người dùng biến ảnh chụp thông thường thành các bức chân dung nghệ thuật, phong cách truyện tranh hoặc hình minh họa cổ điển.

Google Photos cũng được thiết kế lại giao diện chỉnh sửa, bổ sung nút “Hỏi” giúp người dùng tra cứu thông tin liên quan đến hình ảnh như thời gian chụp, các khoảnh khắc tương tự hoặc yêu cầu chỉnh sửa bằng giọng nói.

Bên cạnh đó, tính năng tìm kiếm bằng AI cũng được mở rộng ra hơn 100 quốc gia và khu vực, hỗ trợ thêm 17 ngôn ngữ mới, trong đó có tiếng Arập, Pháp, Đức, Hindi, Nhật và Bồ Đào Nha.

Theo giới chuyên môn, bản cập nhật này cho thấy nỗ lực của Google trong việc đưa AI tạo sinh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) vào sâu hơn trong các ứng dụng di động, qua đó biến Google Photos không chỉ là nền tảng lưu trữ hình ảnh, mà còn là trợ lý sáng tạo thông minh cho người dùng toàn cầu./.

