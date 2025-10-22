'Lời tuyên chiến' của OpenAI với Google trong cuộc đua trình duyệt AI

OpenAI vừa chính thức ra mắt Atlas, một trình duyệt web được xây dựng xung quanh chatbot ChatGPT nhằm tận dụng sức mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) và tạo nên một đối thủ trực diện với Chrome của "gã khổng lồ" công nghệ Google.

Động thái này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị phần của OpenAI, mà còn có thể định hình lại cách người dùng tương tác với thế giới Internet.

Atlas hoạt động như thế nào?

Trong buổi giới thiệu trực tuyến, Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman đã mô tả đây là một "cơ hội hiếm có” để tái định nghĩa khái niệm trình duyệt web.

Điểm khác biệt cốt lõi của Atlas nằm ở khả năng tích hợp sâu với ChatGPT: trình duyệt này cho phép người dùng mở thanh công cụ ChatGPT trong bất kỳ cửa sổ nào để tóm tắt nội dung, so sánh sản phẩm hoặc phân tích dữ liệu từ các trang web.

Đặc biệt, với chế độ "agent mode" (chế độ tác nhân/ trợ lý) dành cho người dùng trả phí, ChatGPT có thể tương tác trực tiếp với trang web để thực hiện trọn vẹn các yêu cầu phức tạp. Ông Altman giải thích rằng ở chế độ này, ChatGPT sẽ tự mình sử dụng trình duyệt để thay mặt người dùng thực hiện các tác vụ họ muốn.

Trong buổi trình diễn khả năng của Atlas, các nhà phát triển của OpenAI đã cho thấy ChatGPT tự động tìm công thức nấu ăn, rồi tác nhân AI tự động đến trang web mua sắm Instacart và thêm những nguyên liệu như công thức yêu cầu vào giỏ hàng chỉ trong vài phút.

Hiện tại, Atlas đã được phát hành miễn phí trên hệ điều hành macOS của Apple và sẽ sớm có mặt trên Windows, iOS và Android.

Cuộc đua mới trong kỷ nguyên AI

Sự xuất hiện của Atlas đã làm nóng thêm cuộc đua AI, nơi các đối thủ như Amazon, Google, Meta, Microsoft và xAI của tỷ phú Elon Musk đang đổ hàng tỷ USD vào phát triển công nghệ kể từ khi ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022.

Nhà phân tích công nghệ Jacob Bourne của công ty nghiên cứu thị trường Emarketer nhận định rằng trình duyệt của OpenAI đang gây áp lực lên Google.

Theo ông, đây là một bước tiến nữa trong cuộc đua AI khi các công ty công nghệ cố gắng biến giao diện trình duyệt của họ thành điểm tiếp xúc đầu tiên của người dùng internet với AI.

Nhà phân tích cũng cho rằng OpenAI có cơ hội tận dụng sự nổi tiếng của ChatGPT để thu hút người dùng sang trình duyệt của mình.

Biểu tượng của hãng OpenAI. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Sự xuất hiện của Atlas cũng diễn ra ngay sau khi Google tránh được việc phải tách trình duyệt Chrome thành một công ty riêng trong một vụ kiện chống độc quyền lớn tại Mỹ. Nhưng dù không bị chia tách, thẩm phán đã yêu cầu Google phải chia sẻ dữ liệu với các công ty khác để họ có thể phát triển những sản phẩm tìm kiếm của riêng mình.

Cổ phiếu của Google đã giảm nhẹ hơn 1% sau thông báo của OpenAI, cho thấy sự thận trọng của thị trường về diễn biến này.

Thách thức và cơ hội thành công của OpenAI

Dù vậy, thách thức đối với Atlas là không hề nhỏ. Theo nhà phân tích Paddy Harrington từ công ty nghiên cứu thị trường Forrester, OpenAI sẽ phải đối mặt với một "gã khổng lồ” đang nắm giữ thị phần áp đảo. Trình duyệt Chrome của Google đã thu hút khoảng 3 tỷ người dùng trên toàn thế giới và đang được bổ sung thêm các tính năng AI từ mô hình Gemini "chị em."

Nhà phân tích Bourne của Emarketer cũng lưu ý rằng Google có lợi thế hạ tầng vượt trội trong việc cung cấp dịch vụ cho hàng tỷ người dùng. Một câu hỏi đặt ra tại đây là liệu Atlas sẽ hoạt động tốt đến đâu khi phải chịu áp lực từ lượng người dùng khổng lồ mà Google đang xử lý.

Tuy nhiên, chính thành công vang dội của Chrome lại có thể trở thành kịch bản cho con đường phát triển của Atlas.

với sự ra mắt của Atlas, OpenAI đã chính thức đặt một viên gạch quan trọng định hình lại toàn bộ trải nghiệm duyệt web trong kỷ nguyên AI. (Nguồn: ChatGPT)

Khi Google ra mắt Chrome vào năm 2008, Internet Explorer của Microsoft đang là trình duyệt thống trị thế giới Internet với vị thế lớn đến mức ít ai tin rằng một trình duyệt mới có thể đe dọa tầm ảnh hưởng của nó. Nhưng Chrome đã nhanh chóng chinh phục người dùng bằng cách tải trang web nhanh hơn và cung cấp nhiều ưu điểm khác, qua đó lật đổ “ngôi vương” của Internet Explorer.

Microsoft cuối cùng đã phải từ bỏ Explorer và giới thiệu trình duyệt Edge, vốn hoạt động tương tự Chrome. Hiện Edge chỉ còn là trình duyệt phổ biến thứ ba trên toàn cầu, xếp sau Safari của Apple.

OpenAI cũng không phải là công ty duy nhất thách thức Google. Perplexity, một công ty khởi nghiệp sở hữu công cụ tìm kiếm tích hợp AI được xem là đối thủ tiềm năng của Google, gần đây cũng đã ra mắt trình duyệt có tên Comet và công bố một mô hình chia sẻ doanh thu tìm kiếm với các nhà xuất bản tin tức.

Brave Browser và Opera Neon cũng là những cái tên đáng chú ý trong lĩnh vực trình duyệt tích hợp AI.

Không ai có thể dự báo chắc chắn cuộc đua này sẽ có kết quả ra sao. Dù vậy, với sự ra mắt của Atlas, OpenAI đã chính thức đặt một viên gạch quan trọng định hình lại toàn bộ trải nghiệm duyệt web trong kỷ nguyên AI./.

OpenAI ra mắt trình duyệt web tích hợp AI Trình duyệt Atlas cho phép người dùng mở thanh công cụ ChatGPT trong bất kỳ cửa sổ nào để tóm tắt nội dung, so sánh sản phẩm hoặc phân tích dữ liệu từ các trang web.