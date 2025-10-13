Phát triển công nghệ AI nhận diện giọng nói giúp người khuyết tật

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN) đang phát triển công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, đặc biệt thông qua nhận diện giọng nói và biểu cảm khuôn mặt.

Ông Hilman Ferdinandus Pardede-nhà nghiên cứu chính tại Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo và An ninh mạng của BRIN, cho biết công nghệ nhận diện giọng nói giúp người khuyết tật giao tiếp tự nhiên và hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh: “Công nghệ này giúp giao tiếp trở nên tự nhiên, nhân văn hơn-không cần chạm hay nhìn, chỉ cần dùng giọng nói.”

Tuy nhiên, ông Pardede cũng thừa nhận nghiên cứu về nhận diện giọng nói vẫn đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật, như khả năng thích ứng với giọng địa phương, tiếng ồn môi trường hay điều kiện sử dụng khác nhau.

Ông nêu rõ: “Những đổi mới mang tính tiết kiệm năng lượng và hiệu quả là yếu tố then chốt để công nghệ này đến được với nhiều người hơn, đặc biệt là người dùng các thiết bị đơn giản. Đây chính là cách AI có thể thúc đẩy sự bình đẳng trong tiếp cận công nghệ.”

Trong khi đó, kỹ sư cao cấp Gembong Satrio Wibowanto cho hay BRIN cũng đang phát triển hệ thống nhận diện biểu cảm khuôn mặt như một hình thức giao tiếp thay thế cho người bị hạn chế về ngôn ngữ.

Ông giải thích: “Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra hệ thống có khả năng phân tích cảm xúc theo thời gian thực một cách chính xác và thích ứng linh hoạt, giúp tương tác giữa con người và máy móc trở nên trực quan và thấu cảm hơn.”

Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo và An ninh mạng của BRIN, ông Anto Satriyo Nugroho, nhấn mạnh công nghệ phải mang tính bao trùm và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Ví dụ, phần mềm đọc màn hình có thể hỗ trợ người khiếm thị, trong khi công cụ nhận diện giọng nói có thể giúp người khiếm thính giao tiếp dễ dàng hơn.

Cũng về vấn đề trên, bà Rachmita Maun Harahap, một thành viên của Ủy ban quốc gia về Người khuyết tật Indonesia, cho rằng phát triển công nghệ cần dựa trên quyền con người, chứ không chỉ xuất phát từ lòng trắc ẩn.

Bà nói: “Công nghệ nên được xem là công cụ thúc đẩy bình đẳng và trao quyền, không phải chỉ là hành động nhân đạo,” đồng thời đánh giá cao các ứng dụng AI như chuyển giọng nói thành văn bản (speech-to-text) và chuyển văn bản thành giọng nói (text-to-speech)-những công nghệ đang mang lại thay đổi thực tế trong giao tiếp, học tập và việc làm cho người khuyết tật./.

