Hai "đại gia" công nghệ hợp tác phát triển các tác nhân AI

Tập đoàn công nghệ khổng lồ NTT Data của Nhật Bản sẽ hợp tác với Google để phát triển và kinh doanh các tác nhân Trí tuệ Nhân tạo (AI) có khả năng thực hiện hoạt động tiếp thị và những hoạt động khác thay cho con người, sử dụng AI tạo sinh của công ty công nghệ Mỹ.

NTT Data gần đây đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn cầu với bộ phận điện toán đám mây của Google, đơn vị cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp.

Là công ty Nhật Bản đầu tiên ký kết hợp đồng này với Google Cloud, NTT Data sẽ thành lập một tổ chức gồm hàng nghìn chuyên gia để quảng bá hoạt động kinh doanh tại hơn 50 quốc gia và khu vực.

Số lượng công ty công nghệ thông tin đã ký kết quan hệ đối tác toàn cầu với Google Cloud rất hạn chế, bao gồm Accenture và Deloitte.

NTT Data sẽ bắt đầu bằng việc phát triển và tiếp thị các tác nhân AI sử dụng công nghệ Google. Tác nhân AI là một hệ thống có thể tự động giải quyết các nhiệm vụ phức tạp bằng cách học dữ liệu của khách hàng doanh nghiệp.

Ví dụ, tác nhân AI có thể tự động trả lời các cuộc gọi đến tổng đài và xây dựng chiến lược tiếp thị tối ưu bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch kinh doanh trước đây.

Gã khổng lồ dịch vụ công nghệ thông tin Nhật Bản sẽ sử dụng nền tảng AI Gemini của Google để phát triển hơn 50 tác nhân AI được thiết kế riêng cho các hoạt động bán hàng và tiếp thị cụ thể.

Công ty cũng sẽ tùy chỉnh những tác nhân này dựa trên thông lệ kinh doanh và quy định tại nhiều khu vực trên cả nước.

NTT Data sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc sử dụng an toàn các tác nhân AI. AI tạo sinh - nền tảng của những tác nhân AI - thường hoạt động trên nền tảng đám mây bên ngoài và được nhiều công ty sử dụng.

Do đó, có lo ngại rằng AI có thể vô tình sử dụng thông tin quan trọng do một khách hàng cung cấp để cung cấp giải pháp cho khách hàng khác.

Để tránh rò rỉ dữ liệu, NTT Data sẽ lắp đặt các cơ sở hạ tầng tương tự như hệ thống đám mây của Google tại những trung tâm cuộc gọi nhóm trên toàn cầu và các cơ sở hoạt động của những công ty khách hàng, đồng thời vận hành các tác nhân AI tại những địa điểm này.

Các chuyên gia của công ty sẽ chịu trách nhiệm vận hành và quản lý những cơ sở hạ tầng và tác nhân AI này.

Tháng 5/2025, NTT Data đã bắt đầu tiếp thị các dịch vụ AI do OpenAI phát triển cho những công ty trong và ngoài nước. Công ty cũng đã hợp tác với Oracle và sẽ bắt đầu dịch vụ lưu trữ dữ liệu khách hàng trên máy chủ tại Nhật Bản vào tháng 12.

Công ty nghiên cứu MarketsandMarkets (Ấn Độ) dự báo thị trường tác nhân AI toàn cầu sẽ đạt 52,6 tỷ USD vào năm 2030, tăng gấp 10 lần so với năm 2024./.

