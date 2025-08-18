Kinh tế

MobiFone: Nơi người lao động được bảo vệ, tôn vinh và phát triển bền vững

MobiFone không chỉ tiên phong công nghệ mà còn là hình mẫu trong chăm lo người lao động – từ đãi ngộ, môi trường làm việc đến văn hóa doanh nghiệp nhân văn, hiện đại và an toàn.

Ông Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc MobiFone nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì người lao động." (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc MobiFone nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ là thương hiệu viễn thông hàng đầu Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone còn được biết đến như một “ngôi nhà chung” nơi người lao động được bảo đảm quyền lợi, chăm lo toàn diện đời sống và làm việc trong môi trường an toàn, hiện đại.

Nhiều năm liền MobiFone vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Doanh nghiệp vì người lao động” – phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong việc gắn kết lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Nơi chăm lo toàn diện cho người lao động

Thành lập từ năm 1993, đến nay MobiFone hiện có gần 4.600 cán bộ, công nhân viên trên toàn quốc, 100% tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 3 năm gần đây, doanh nghiệp không xảy ra tranh chấp lao động hay sự cố cháy nổ – minh chứng cho sự ổn định và quản trị bài bản.

MobiFone luôn duy trì chế độ đãi ngộ vượt trội so với quy định chung: trợ cấp thai sản 80% lương tháng liền kề, cộng dồn ngày phép 3 năm, thường xuyên tặng quà và thưởng dịp lễ, hỗ trợ chi phí nghỉ mát hè 10 triệu đồng/người/năm, mua bảo hiểm sức khỏe tự nguyện cho cả người thân, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kịp thời khi ốm đau, tai nạn hay khó khăn đột xuất.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp còn đầu tư hệ thống bếp ăn tập trung hiện đại, tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao, hội thi sáng tạo hàng năm… tạo không gian gắn kết và khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên.

Môi trường an toàn, công nghệ hiện đại

Công tác an toàn vệ sinh lao động được MobiFone triển khai nghiêm ngặt, từ huấn luyện định kỳ, trang bị bảo hộ đến quan trắc môi trường lao động. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được kiểm tra, diễn tập thường xuyên. Chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện giúp cán bộ công nhân viên yên tâm làm việc với quyền lợi khám chữa bệnh và được bảo lãnh viện phí tại 217 cơ sở y tế trên cả nước.

Người lao động MobiFone luôn được chăm sóc với nhiều chế độ đãi ngộ. (Ảnh: MBF)

MobiFone thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại và hội nghị người lao động hàng năm, tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên tham gia góp ý vào các quy chế, thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn phát động các phong trào thi đua “Mỗi cán bộ công nhân viên một sáng kiến,” “Người MobiFone quản trị hiệu quả.” Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, MobiFone đã ghi nhận 621 sáng kiến cấp Tổng công ty, nhiều giải pháp mang lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất kinh doanh.

Dẫn đầu chuyển đổi số, chung tay vì cộng đồng

Từ 2021, MobiFone tiên phong chuyển đổi số nội bộ với Smart Office, hóa đơn – hợp đồng điện tử, trợ lý ảo AI…, nâng năng suất lao động 20%. Doanh nghiệp cũng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số ở các lĩnh vực Cloud, IoT, AI, an ninh mạng, giáo dục, nông nghiệp, du lịch thông minh…

Hạ tầng số được đầu tư mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu đến 2030 phủ sóng 5G cho 95% dân số, tỷ lệ quang hóa đạt 98%, Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế ANSI/TIA-942 Rated 3 – góp phần thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Song song với hoạt động kinh doanh, MobiFone luôn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người dân vùng khó khăn. Năm 2024, doanh nghiệp đã ủng hộ hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, tặng trên 50 tỷ đồng vào tài khoản khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Với những thành tích nổi bật trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi người lao động, MobiFone nhiều lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen. Đây chính là minh chứng cho vị thế “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” – thương hiệu luôn lấy con người làm trung tâm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động./.

