Kết quả nổi bật năm 2025 từ Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nền tảng để phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn tới.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương ngày 25/12/2025 (Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ, ngày 29/12/2025).

Qua một năm triển khai, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đã có chuyển biến tích cực, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn để kiến tạo phát triển.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ ban hành các Nghị quyết chiến lược về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và các giải pháp chiến lược huy động nguồn lực để tăng trưởng 2 con số.

Điều đó cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng - mang tính nền tảng và cốt lõi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đây không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới.

Ban chỉ đạo thống nhất với đề xuất của Cơ quan Thường trực về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 (có phụ lục kèm theo). Yêu cầu các các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc trên tinh thần 7 định hướng và quan điểm chỉ đạo./.