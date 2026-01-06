Quần thể cá voi quý hiếm ở Đại Tây Dương dần phục hồi

Cá voi đầu bò Bắc Đại Tây Dương, một trong những loài cá voi quý hiếm nhất thế giới, đang sinh nhiều con hơn trong mùa sinh sản mùa Đông năm nay so với một số mùa gần đây.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng loài cá voi này vẫn cần sinh sản nhiều hơn nữa để tránh nguy cơ tuyệt chủng.

Quần thể cá voi đầu bò Bắc Đại Tây Dương hiện có khoảng 384 con và đang phục hồi sau nhiều năm sụt giảm. Theo các nhà khoa học, số lượng cá voi đã tăng hơn 7% so với năm 2020.

Cá voi đầu bò Bắc Đại Tây Dương sinh sản ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam nước Mỹ vào mỗi mùa Đông trước khi di cư lên phía Bắc để kiếm ăn.

Theo dữ liệu công bố ngày 5/1, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết các nhà nghiên cứu đã phát hiện 15 cá voi con trong mùa Đông này, cao hơn so với 2 trong số 3 mùa Đông gần đây.

Tuy nhiên, loài này cần “ít nhất 50 cá con mỗi năm trong nhiều năm” để ngăn chặn sự suy giảm quần thể do cá voi đầu bò dễ va chạm với tàu lớn và vướng vào ngư cụ đánh bắt của các tàu cá thương mại.

Chuyên gia Gib Brogan - Giám đốc chiến dịch cấp cao của tổ chức môi trường Oceana, nhận định số lượng cá con trong mùa sinh sản mùa Đông năm nay là tín hiệu tích cực, nhưng loài này vẫn có nguy cơ tuyệt chủng nếu không có luật bảo vệ mạnh mẽ hơn.

Hiện Chính phủ Mỹ đang tạm dừng các quy định bảo vệ cá voi đầu bò cho đến năm 2028. Trong khi đó, các nhóm đánh bắt cá thương mại đang đề xuất kéo dài thời gian tạm dừng này.

Theo dữ liệu của NOAA, tình hình sinh sản của loài cá voi đầu bò Đại Tây Dương năm nay tốt hơn so với mùa Đông năm ngoái, khi chỉ có 11 cá con được sinh ra. Kể từ năm 2010 đến nay, chỉ có 2 mùa sinh sản ghi nhận số cá con đạt trên 20 con. Đặc biệt, trong mùa sinh sản năm 2018, không có cá con nào ra đời. Các nhà khoa học cho biết cá voi ít sinh sản khi bị thương hoặc thiếu thức ăn.

Cá voi đầu bò Đại Tây Dương đã bị săn bắt đến bờ vực tuyệt chủng trong thời kỳ đánh bắt cá voi thương mại và đã được bảo vệ theo luật liên bang Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, NOAA cảnh báo hiện loài cá voi này vẫn đang đứng trước nguy cơ do số lượng cá thể chết nhiều hơn số lượng sinh sản trong thập kỷ qua./.

