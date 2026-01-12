NASA phóng vệ tinh mới quan sát hành tinh ngoài hệ Mặt Trời

Ngày 11/1, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng vệ tinh mới vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp để nghiên cứu khí quyển của các hành tinh cùng các sao chủ ngoài hệ Mặt Trời.



Tên lửa SpaceX Falcon 9 mang theo vệ tinh đã được phóng vào không gian lúc 5h44 giờ Thái Bình Dương (20h44 giờ Việt Nam) từ Căn cứ không gian Vandenberg ở bang California của Mỹ.

Sứ mệnh mang tên Pandora sẽ nghiên cứu ít nhất 20 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời cùng với các ngôi sao chủ của chúng.



Vệ tinh sẽ tiến hành quan sát liên tục trong thời gian dài khi các hành tinh quay quanh các ngôi sao tương ứng, đồng thời thu thập ánh sáng có thể quan sát được và ánh sáng cận hồng ngoại.

Theo NASA, dữ liệu này sẽ giúp các nhà nghiên cứu phân biệt giữa tín hiệu bắt nguồn từ những hành tinh và tín hiệu từ những ngôi sao.



NASA cho biết hoạt động quan sát của Pandora được kỳ vọng sẽ xác định xem bầu khí quyển của một hành tinh có chứa sương mù, đám mây hoặc hơi nước hay không, hoặc liệu các tín hiệu rõ ràng về những chất này thực sự bắt nguồn từ ngôi sao./.

