Philippines đánh giá mối đe dọa an ninh đối với Hội nghị Cấp cao ASEAN

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) và Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) đã trấn an công chúng rằng công tác chuẩn bị an ninh cho việc đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN năm nay đang diễn ra thuận lợi và chưa phát hiện bất kỳ mối đe dọa đáng tin cậy nào.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, tại cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống Malacañang ngày 14/1, quyền Tư lệnh PNP Jose Melencio Nartatez Jr. cho biết các cơ quan chức năng đã chuẩn bị suốt 1 năm qua để bảo đảm an ninh cho các hoạt động liên quan đến ASEAN tại nước này.

Ông khẳng định Cảnh sát Quốc gia Philippines, phối hợp cùng Lực lượng Vũ trang Philippines, Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) và chính quyền các địa phương, đang liên tục đánh giá các rủi ro an ninh tiềm ẩn.

Với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật khác, Lực lượng Vũ trang đã sẵn sàng triển khai các hoạt động an ninh cho ASEAN.

Ông đồng thời cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ mối đe dọa nào liên quan đến việc tổ chức các hoạt động của ASEAN.

Trong khi đó, Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines Rommel Roldan cho biết quân đội sẽ hỗ trợ toàn diện cho PNP - lực lượng đóng vai trò chủ trì trong việc duy trì an ninh trật tự suốt thời gian diễn ra các sự kiện.

Ông Roldan khẳng định binh sỹ đã được lệnh cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho PNP để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện.

Liên quan đến vấn đề giao thông, ông Nartatez cho biết các làn đường ưu tiên ASEAN đặc biệt sẽ được thiết lập để phục vụ việc di chuyển của các nhân vật quan trọng trong thời gian diễn ra sự kiện tại Manila, tương tự như các kỳ hội nghị trước đây.

Quyền Tư lệnh PNP giải thích các làn đường dành riêng này là một phần trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động an ninh, đảm bảo việc di chuyển an toàn, trật tự và thông suốt cho các đại biểu và quan chức.

Philippines là thành viên sáng lập của ASEAN và từng đăng cai nhiều hội nghị cấp cao và hội nghị bộ trưởng quan trọng, nổi bật nhất là vào năm 2017.

Với vai trò chủ nhà của hàng loạt hoạt động liên quan đến ASEAN trong năm nay, Philippines dự kiến đón tiếp các nhà lãnh đạo khu vực, quan chức cấp cao và đại biểu quốc tế. Điều này đòi hỏi công tác chuẩn bị an ninh phải được tăng cường nhưng vẫn đảm bảo sự chừng mực và hiệu quả.

Theo kế hoạch, Hội nghị Cấp cao các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ 48 sẽ diễn ra từ ngày 8-9/5 tới tại Cebu, quy tụ lãnh đạo từ 11 quốc gia thành viên. Tiếp đó, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ được tổ chức từ ngày 10-12/11 tại Manila./.

