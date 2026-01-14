Thủ tướng Campuchia tuyên bố “mạnh tay” với lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ nước này trong giai đoạn hiện nay nhằm bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo trực tuyến đang thu hút sự quan tâm chung của khu vực và toàn cầu.

Trong thông điệp đăng tải tối 13/1 trên các nền tảng mạng xã hội chính thức, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh việc duy trì an ninh xã hội và phòng, chống tội phạm là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Ông cũng cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng đang nổi lên như một thách thức nghiêm trọng, không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội mà còn có tính chất phức tạp, xuyên biên giới, với các mạng lưới liên kết giữa nhiều quốc gia.

Cũng theo ông Hun Manet, Chính phủ Campuchia đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực trong thời gian gần đây, thể hiện cam kết chính trị rõ ràng của nước này trong cuộc chiến phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh các biện pháp ở trong nước, hợp tác quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Ông Hun Manet cam kết Campuchia sẵn sàng tăng cường phối hợp với các nước trong khu vực và các đối tác quốc tế trong việc triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực thực thi pháp luật để ứng phó hiệu quả hơn với tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Nhà lãnh đạo Campuchia kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trực tuyến, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn và coi đây là yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này từ gốc, qua đó góp phần khôi phục hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế./.

