Lào xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân toàn diện trong giai đoạn mới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, với chủ đề “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân toàn diện nhằm bảo đảm sự ổn định của đất nước,” Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của nhiệm vụ quốc phòng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, vừa diễn ra gần đây.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, toàn diện được xác định là nhân tố then chốt nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Báo cáo tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cho biết, trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và quyết đoán của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trung ương; cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, nhân dân Lào và sự hợp tác của các nước bạn bè chiến lược, công tác quốc phòng-an ninh của Lào đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Việc triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đường lối quốc phòng-an ninh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Lào.

Trong giai đoạn vừa qua, Lào đã tập trung nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh chiến lược quốc phòng cùng hệ thống văn bản pháp luật liên quan cho phù hợp với tình hình mới; nâng cao hiệu lực quản lý các khu vực chiến lược quốc phòng; đồng thời tiến hành tổ chức, sắp xếp và tái cơ cấu một số đơn vị nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, Lào chú trọng xây dựng cơ sở chính trị theo 4 nội dung, 4 chỉ tiêu tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và địa bàn trọng điểm; gắn xây dựng hậu phương chiến lược với phát triển các cụm bản dọc biên giới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những mục tiêu đề ra.

Song song với nhiệm vụ quốc phòng, Lào tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong việc xây dựng các căn cứ quốc phòng và lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại các khu vực chiến lược, bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng-an ninh.

Đặc biệt, Lào coi trọng công tác phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm mạng. Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học-công nghệ và Internet, các thế lực thù địch và tội phạm đã lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo, xâm phạm an ninh thông tin, tấn công hệ thống tài chính và phá hoại tư tưởng. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, nhiều vụ việc đã được kịp thời ngăn chặn và xử lý hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cũng chỉ rõ một số hạn chế, thách thức cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, như nâng cao hiệu quả xây dựng hậu phương chiến lược, cụm bản trọng điểm và cụm bản biên giới; đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Lào sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; củng cố lực lượng dân quân, tự vệ; xây dựng các bản và cụm bản chiến đấu vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh và trật tự tại cơ sở.

Đối với phòng chống tội phạm mạng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Công nghệ Thông tin Lào sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý viễn thông, Internet; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh và trấn áp loại tội phạm này./.

Lào đề ra 6 mục tiêu lớn trong kế hoạch 5 năm phát triển đất nước Mục tiêu đầu tiên là xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ từ việc phát huy những tiềm năng của đất nước để giúp nền kinh tế ổn định và liên tục tăng trưởng bền vững, đồng thời đảm bảo chất lượng.