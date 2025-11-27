Việt Nam-Lào luôn đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phonvihane, chiều 26/11, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán do Đại sứ Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu đã đến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Lào chúc mừng.

Tại các buổi gặp, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phonvihane; khẳng định trong suốt nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đất nước Lào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng và toàn diện.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng những thành tựu của Lào, xem đó như chính những thành tựu của mình; đồng thời bày tỏ tin tưởng nước bạn Lào sẽ tổ chức thành công tốt đẹp lễ mít-tinh trọng thể Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phonvihane.

Trong thời gian qua, hợp tác quốc phòng, an ninh song phương Việt Nam-Lào đã đạt nhiều kết quả thực chất, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp; đào tạo, tập huấn; công tác Đảng, công tác chính trị; quản lý và bảo vệ biên giới; cũng như ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc phòng-an ninh đa phương.

Thời gian tới, hai bên thống nhất cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nội dung trong Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hằng năm; đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình nhằm tham mưu kịp thời, hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh mỗi nước.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, tiếp Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đến chúc mừng. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Về phần mình, Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào và Thượng tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn hỗ trợ giúp đỡ đất nước Lào, đồng thời thông tin khái quát về những nét nổi bật của đất nước Lào cũng như quá trình xây dựng, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Lào và Bộ Công an Lào trong suốt 50 năm qua.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đất nước ngày càng phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững bền.

Quân đội và Công an Lào luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định rằng tất cả những thành tựu đạt được trong nửa thế kỷ qua đều gắn liền với sự ủng hộ to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, hai nước Lào-Việt Nam luôn kề vai sát cánh, cùng chiến đấu chống kẻ thù chung; khi Lào gặp khó khăn, Việt Nam luôn dành sự hỗ trợ chân thành và hiệu quả.

Hai lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Lào đều khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh; nhấn mạnh lĩnh vực quốc phòng-an ninh luôn là trụ cột quan trọng trong việc duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ và triển khai nghiêm túc các thỏa thuận hợp tác qua từng thời kỳ; đồng thời cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Cả hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Thứ trưởng Bộ Công an Lào đều bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, mối quan hệ giữa hai nước Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, ngày càng đơm hoa kết trái và tiếp tục được củng cố vững chắc, giữ vững vai trò nòng cốt trong tổng thể mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam./.

