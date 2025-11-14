Việt Nam-Lào tăng cường phối hợp trong các hoạt động ngoại giao cấp cao

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 13/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đồng chí Sonexay Siphandone và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lào chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt về kinh tế được giữ ổn định đà tăng trưởng; khẳng định Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Phó Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện về đối nội, đối ngoại có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào trong năm nay; tình hình phục hồi kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, uy tín và vị thế của Lào ở khu vực và quốc tế ngày càng được khẳng định.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa và tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc báo cáo Thủ tướng Lào về kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith, theo đó hai bên đánh giá toàn diện tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua; rà soát việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm; trao đổi biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hai nước phối hợp chặt chẽ, quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển thực chất, bền vững trong giai đoạn mới.

Hai bên đã thống nhất một số nội dung trọng tâm và nhóm giải pháp lớn đối với một số dự án cụ thể; đến nay, nhiều dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đã được triển khai hiệu quả trên đa dạng các lĩnh vực như nông lâm nghiệp, thương mại, tài chính, viễn thông, xây dựng, năng lượng, dịch vụ và sản xuất.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới, đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, ngoại giao để cùng nhau đối phó với các thách thức mới; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận cấp cao hai nước đã ký kết; nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng của hai nước trong năm 2025; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và các cơ chế tiểu vùng...

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước; thông tin cho Đại sứ quán về mục đích và kết quả chuyến thăm làm việc tại Lào; đồng thời chia sẻ một số nét chính về tình hình trong nước thời gian gần đây.

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Thay mặt Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, cũng như của cá nhân Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã quan tâm tới tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, qua đó động viên tinh thần cán bộ, nhân viên Đại sứ quán để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như vị thế ngày càng đi lên của đất nước và niềm tin vào con đường trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam./.

