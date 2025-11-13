Tăng cường hợp tác báo chí, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 13/11 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã tiếp Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) Vannasin Simmavong nhân dịp đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều khó khăn, biến động.

Những kết quả đó là nền tảng vững chắc, là động lực quan trọng để Lào tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng sắp tới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ đường lối đổi mới, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Lào; đồng thời coi trọng việc không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Việt Nam luôn nỗ lực cùng Lào thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương, nhất là trong trao đổi thông tin, tư vấn chính sách và phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào Vannasin Simmavong. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa hai nước thời gian qua. Hoạt động hợp tác giữa các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam và Lào không chỉ góp phần lan tỏa thông tin về các sự kiện lớn, giúp nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ, giúp họ nhận thức, trân trọng hơn truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc.

Quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước những năm qua tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thông tin, giao thông vận tải... Trong đó, hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục tăng trưởng tích cực, với kim ngạch hai chiều năm 2024 đạt 2,25 tỷ USD. Việt Nam hiện đứng trong nhóm các nhà đầu tư hàng đầu tại nước bạn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trong việc hỗ trợ KPL về kỹ thuật, đào tạo nhân lực, cũng như trong việc thiết lập và vận hành trang thông tin phục vụ năm Lào đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN. Đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết gắn bó, hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh, phức tạp, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, vai trò của các cơ quan thông tấn, truyền thông quốc gia càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh TTXVN và KPL không chỉ là cầu nối thông tin giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, còn là lực lượng nòng cốt trong việc củng cố, phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào Vannasin Simmavong. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị hai cơ quan thông tấn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo trong ứng dụng khoa học-công nghệ báo chí.

Đồng thời, hai bên đẩy mạnh cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch.

Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn, Tổng giám đốc KPL Vannasin Simmavong báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về cuộc hội đàm giữa KPL và TTXVN, cũng như các hoạt động của Đoàn tại Việt Nam; cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung và TTXVN nói riêng về sự ủng hộ, giúp đỡ Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và KPL nói riêng trong thời gian qua.

Về hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn, Trưởng đoàn KPL cho biết, thời gian qua, hai bên đã có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả. TTXVN luôn dành cho KPL sự hỗ trợ quý báu trong công tác nghiệp vụ, giúp KPL trưởng thành và phát triển.

Ông Vannasin Simmavong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì chính nhờ sự giúp đỡ của TTXVN mà KPL đã chính thức được thành lập ngày 6/1/1968 và không ngừng lớn mạnh cho đến nay.

Chuyến thăm lần này là dịp để hai bên cùng nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua, trao đổi phương hướng phối hợp trong giai đoạn mới, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia cũng như tình hữu nghị vĩ đại giữa nước.

Thay mặt đoàn KPL, ông Vannasin Simmavong cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là sự hỗ trợ quý báu của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; khẳng định KPL sẽ tiếp tục nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ với TTXVN, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội), Đoàn đại biểu TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu và Đoàn đại biểu KPL do Tổng Giám đốc Vannasin Simmavong làm trưởng đoàn đã hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2022-2025 và ký kết Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giai đoạn 2026-2030.

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao tặng phẩm tặng Thông tấn xã Pathet Lào. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang bày tỏ vui mừng được đón đoàn KPL thăm, làm việc tại Hà Nội đúng một năm sau cuộc hội đàm giữa hai hãng thông tấn tại Vientiane (11/2024). Cuộc hội đàm diễn ra vào thời điểm ý nghĩa khi Việt Nam và Lào đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm Quốc khánh Lào (2/12/2025), Đại hội Đảng toàn quốc của hai nước đầu năm 2026 và các cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Tổng Giám đốc TTXVN điểm lại kết quả hợp tác song phương trên cơ sở Thỏa thuận giai đoạn 2022-2025.

Về hợp tác thông tin, hai hãng duy trì cung cấp tin, ảnh hằng ngày; được quyền truy cập và khai thác thông tin trên các nền tảng của nhau. Nhờ ứng dụng công nghệ số, việc trao đổi được duy trì liên tục, kể cả trong các tình huống đột xuất, bất thường như thiên tai, dịch bệnh. Cơ quan thường trú TTXVN tại Viêng Chăn luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ KPL.

Trong lĩnh vực báo chí-xuất bản, KPL hỗ trợ TTXVN phát hành 1.000 cuốn trong tổng số 1.400 cuốn Báo ảnh Việt Nam mỗi tháng tại Lào, góp phần đưa ấn phẩm đối ngoại này lan tỏa rộng rãi tới độc giả nhiều tỉnh, thành của nước bạn. KPL cũng cung cấp miễn phí báo Pathet Lào hằng ngày cho Cơ quan thường trú TTXVN tại Vientiane.

Hai hãng đã phối hợp tổ chức nhiều triển lãm ảnh chung, nhân dịp các sự kiện chính trị-ngoại giao lớn như Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào, Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, hay nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo cấp cao hai nước; đặc biệt là trưng bày ảnh về tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa hai nước nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vientiane của Chủ tịch nước Lương Cường tháng 4/2025 vừa qua.

Về hợp tác kỹ thuật, TTXVN hỗ trợ KPL trong việc nâng cấp hệ thống website, xây dựng chuyên trang thông tin về ASEAN, cử chuyên gia sang hỗ trợ KPL xử lý sự cố an ninh mạng.

Ngoài ra, với sự phối hợp của Cơ quan thường trú TTXVN tại Vientiane, công ty Unitel tiếp tục cung cấp miễn phí đường truyền internet cho KPL từ năm 2022 đến nay.

Về đào tạo và tập huấn nghiệp vụ, hai bên duy trì trao đổi, cử phóng viên, kỹ thuật viên tham gia các khóa tập huấn. Hàng năm, TTXVN và KPL tổ chức luân phiên các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo, đồng thời giữ liên lạc thường xuyên qua nhiều kênh.

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại buổi hội đàm với Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào Vannasin Simmavong. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trước nhu cầu bồi dưỡng tiếng Việt cho đội ngũ nhân sự, TTXVN và KPL đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để cử nhân sự của KPL tham gia chương trình tập huấn trong khuôn khổ hợp tác liên Chính phủ giữa hai nước. Năm 2025, một phóng viên KPL đã tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ tại Việt Nam với sự hỗ trợ của TTXVN.

Về nội dung hợp tác cụ thể giai đoạn 2026-2030, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đề xuất các nội dung hợp tác gồm: Tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin trên các nền tảng; phối hợp đưa tin về Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội, các sự kiện lớn của hai nước trong năm 2026; hỗ trợ trong xác minh, xử lý thông tin sai lệch. KPL tiếp tục tạo điều kiện cho phóng viên TTXVN tác nghiệp tại Lào.

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác xuất bản, KPL tiếp tục hỗ trợ phát hành Báo ảnh Việt Nam tại Lào; phối hợp tổ chức triển lãm ảnh, trưng bày tư liệu trong các dịp kỷ niệm và sự kiện ngoại giao quan trọng; đẩy mạnh tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về tin, ảnh, lưu trữ, kỹ thuật; hỗ trợ đào tạo tiếng Việt và tiếng Lào cho phóng viên, biên tập viên hai bên; đưa nội dung đào tạo nhân lực vào Chương trình hợp tác liên Chính phủ.

Hai hãng tiếp tục hỗ trợ nhau về mặt kĩ thuật, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị nghiệp vụ, duy trì đường truyền internet miễn phí do Unitel cung cấp.

Hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao hàng năm, tổ chức các chuyến thăm, làm việc, trao đổi nghiệp vụ; nhất trí tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ, duy trì kênh trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo, các đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội đàm, Tổng Giám đốc KPL Vannasin Simmavong bày tỏ vui mừng được sang thăm, làm việc với TTXVN, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc Tổng Giám đốc TTXVN đã dành thời gian tiếp đoàn. Kể từ khi hai cơ quan ký Thỏa thuận hợp tác năm 2022, quan hệ giữa KPL và TTXVN luôn được duy trì chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, hai bên đã phối hợp nhịp nhàng, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần củng cố tình đoàn kết, hiểu biết và hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia. Những thành công này chính là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn tới.

Theo ông Simmavong, trong giai đoạn mới, hai cơ quan sẽ tập trung hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên, tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí, nhằm nâng cao chất lượng tin tức và hiệu quả tuyên truyền.

Kết thúc tọa đàm, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng giám đốc KPL Vannasin Simmavong đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia Việt Nam-Lào.

Trong 2 ngày từ 10-11/11, đoàn công tác do ông Vannasin Simmavong, Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Quốc gia Lào đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Tại đây đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Trong không khí thắm tình hữu nghị, 2 bên đã có những đề nghị tăng cường hợp tác trong công tác truyền thông, đặc biệt là Hãng thông tấn Quốc gia Lào đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An nhằm kêu gọi các doanh nghiệp của Lào nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Nghệ An và chiều ngược lại.

Cũng trong ngày 11/11, đoàn công tác do ông Vannasin Simmavong, Tổng giám đốc Hãng thông tấn Quốc gia Lào đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Con Cuông và xã Môn Sơn.

Tại đây, 2 bên cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết giữa Lào và tỉnh Nghệ An bởi trong những năm chiến tranh đã có hàng nghìn người dân Lào sang xã Môn Sơn lánh nạn và được nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung và xã Môn Sơn nói riêng cưu mang, đùm bọc.

Bản thân ông Vannasin Simmavong cũng được sinh ra tại xã Môn Sơn. Truyền thống đó cần được thế hệ sau trân trọng và gìn giữ, phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt-Lào./.

