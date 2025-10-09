Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (12/10/1945-12/10/2025), chiều 9/10, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã dẫn đầu Đoàn cán bộ chủ chốt của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đến chúc mừng ông Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.

Thay mặt toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm gửi tới ông Thongsavanh Phomvihane cùng các nhà lãnh đạo, cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao Lào những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Nhân sự kiện trọng đại này, Đại sứ trân trọng chuyển lẵng hoa và Thư chúc mừng của ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, tới ông Thongsavanh Phomvihane.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của ngành Ngoại giao Lào trong suốt 80 năm hình thành và phát triển vừa qua.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng phát huy truyền thống vẻ vang đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, ngành ngoại giao Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Đảng, Nhà nước Lào trên trường quốc tế và khu vực, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Đoàn đến chúc mừng Bộ Ngoại giao Lào nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của ngành ngoại giao hai nước; đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, Chương trình hành động về ngoại giao kinh tế, cũng như các cơ chế, kế hoạch hợp tác khác giữa hai Bộ Ngoại giao để thúc đẩy hợp tác hai nước trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào ngày càng phát triển.

Ông Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Đại sứ và Đoàn cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam đã đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Ngoại giao Lào; trân trọng cảm ơn ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, đã gửi lẵng hoa và Thư chúc mừng; khẳng định điều này thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam cũng như quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để tổ chức triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao; thúc đẩy thực hiện hiệu quả những dự án hợp tác chiến lược và kế hoạch hợp tác giữa hai nước, tích cực thúc đẩy hợp tác trên mọi kênh, tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương liên quan, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ở Lào và Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane và Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trao đổi về một số nội dung liên quan đến quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước./.

