Vui Tết Trung Thu, gắn kết Việt-Lào tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du

Trong không khí rộn ràng mùa Thu khi khắp nơi náo nức đón Tết Trung Thu, ngày hội đoàn viên của thiếu nhi Việt Nam, tại thủ đô Vientiane, thầy và trò Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã lần đầu tiên tổ chức hoạt động làm đèn lồng.

Đây không chỉ là sân chơi tuổi thơ đầy màu sắc mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về giáo dục văn hóa, vun đắp tình đoàn kết và tình hữu nghị Việt-Lào.

Những đôi bàn tay nhỏ bé của học sinh miệt mài cắt dán, tô vẽ để tạo nên những chiếc đèn truyền thống lung linh. Từ ngôi sao, mặt trăng, cá chép nhỏ xinh cầm trên tay, đến những chiếc đèn có hình dáng kích thước khổng lồ. Tất cả đều được chính các em cùng thầy cô kỳ công thực hiện. Mỗi chiếc đèn là kết tinh của sự sáng tạo, là niềm vui tuổi thơ, đồng thời là nhịp cầu văn hóa gắn kết hai dân tộc.

Tết Trung Thu vốn là nét đẹp lâu đời của người Việt, gắn với trăng rằm, đèn lồng, mâm cỗ, tiếng trống múa lân. Việc đưa lễ hội này vào không gian trường học tại Vientiane không chỉ mang lại tiếng cười cho các em nhỏ, mà còn trở thành “bài học sinh động” về văn hóa truyền thống, tình đoàn kết và hữu nghị Việt-Lào.

Chia sẻ cảm nhận, em Trần Thị Quỳnh Anh, lớp 9A, cho biết hoạt động này gợi nhớ cảm giác sum vầy ở quê hương.

“Em thấy rõ sự gắn kết và hiểu thêm về phong tục Việt Nam," Quỳnh Anh nói.

Ở lứa tuổi lớn hơn, em Phạm Thị Trà Giang, lớp 11A, cảm nhận rằng trung thu giúp các em học tiếng Việt tốt hơn, hiểu văn hóa Việt Nam hơn và tăng tình đoàn kết giữa học sinh Lào-Việt.

Không chỉ học sinh, giáo viên cũng cảm nhận được niềm vui. Cô Bounsou Vanhlavilay, giáo viên người Lào, cho biết cô đã quen với phong tục Lào nhưng khi tham gia hoạt động chuẩn bị cho Tết Trung Thu cô thấy rất háo hức và vinh dự, bởi đây là lần đầu tiên được chứng kiến học sinh và giáo viên Lào-Việt cùng làm đèn, cùng chuẩn bị Trung Thu.

Cô hiểu thêm vì sao ngày lễ này quan trọng và càng thấy cần duy trì những hoạt động văn hóa chung.

Thầy và trò Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, thể hiện niềm vui khi được tự tay chuẩn bị cho Đêm hội Trăng rằm Trung Thu. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là biểu tượng của tình hữu nghị hai nước. Ngoài dạy học, nhà trường luôn coi trọng hoạt động ngoại khóa. Năm nay, các khối lớp còn dự thi làm đèn lồng, khuyến khích sự sáng tạo, giúp học sinh thêm hiểu biết về phong tục và văn hóa Việt Nam. Qua đó, các em gắn bó hơn với Việt Nam và nhận rõ trách nhiệm gìn giữ tình hữu nghị Việt-Lào.

Một chiếc đèn lồng tuy nhỏ bé nhưng khi được thắp sáng lại tỏa ra ánh sáng lung linh, ấm áp. Cũng vậy, những hoạt động văn hóa-giáo dục ở Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tuy giản dị nhưng chính là những “ngọn đèn” góp phần thắp sáng mãi tình đoàn kết hữu nghị, nuôi dưỡng sự hiểu biết, bồi đắp sức mạnh bền vững cho mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Trong dịp đặc biệt này, các cô giáo còn chuẩn bị quà tặng cho học sinh khối mẫu giáo. Cô trò cùng cất cao tiếng hát, đung đưa theo giai điệu ngọt ngào của đêm Rằm tháng Tám. Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong trẻo của các em hòa cùng tiếng trống, ánh đèn lung linh tạo nên không khí ấm áp, tràn đầy yêu thương, đậm đà bản sắc Việt-Lào.

Có thể khẳng định “Vui Tết Trung Thu - Gắn kết Việt-Lào” không đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người. Khi học sinh Lào và Việt cùng ngồi lại, cùng làm đèn, cùng chờ phá cỗ, thì trong các em đã được gieo hạt giống của tình bạn, sự thấu hiểu và tình đoàn kết - nền tảng để tình hữu nghị Việt-Lào mãi xanh tươi và bền vững trường tồn./.

