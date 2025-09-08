Những sứ giả lan tỏa ngôn ngữ tiếng Việt, kết nối quan hệ Việt-Lào

Trong những năm gần đây, hoạt động quảng bá tiếng Việt ở nước ngoài, đặc biệt tại Lào, đã chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của "các sứ giả Tiếng Việt," những người mang trong mình niềm đam mê và tâm huyết với ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời trở thành cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc.

Nhân Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (8/9), chị Nguyễn Thị Thu Huyền - Sứ giả Tiếng Việt năm 2023, đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Vientiane về điều để lại trong chị ấn tượng sâu sắc nhất: đó là sự lan tỏa mạnh mẽ của tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng.

Những lớp học tiếng Việt miễn phí với sự tham gia tích cực của các cô giáo tình nguyện đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần sẻ chia và cống hiến.

Chị Thu Huyền nhấn mạnh: “Mỗi hoạt động, mỗi nỗ lực dù nhỏ bé đều có thể tạo nên sức lan tỏa lớn, góp phần kết nối văn hóa và bồi đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt-Lào."

Tuy nhiên, việc quảng bá tiếng Việt tại Lào không phải lúc nào cũng dễ dàng. Theo chị Thu Huyền, khó khăn lớn nhất là thiếu các tài liệu giảng dạy phù hợp với người học. Mặc dù Việt Nam và Lào gần gũi về văn hóa và con người nhưng hệ chữ viết và cách phiên âm hoàn toàn khác nhau, khiến việc tiếp cận ban đầu gặp nhiều trở ngại. Người Lào khi học tiếng Việt rất khó nhớ mặt chữ và khó phát âm chuẩn, trong khi giáo viên lại thiếu giáo trình chuyên biệt.

Để vượt qua thách thức này, chị Thu Huyền phải vừa dạy, vừa biên soạn và điều chỉnh tài liệu theo thực tế lớp học; đồng thời tận dụng sự hỗ trợ của các cô giáo tình nguyện và gắn kết văn hóa hai nước để giúp học viên cảm thấy gần gũi, hứng thú hơn với tiếng Việt.

Chị Thu Huyền nhận thấy sự quan tâm của người dân Lào đối với tiếng Việt ngày càng lớn. Trước đây, nhiều người học tiếng Việt chỉ vì nhu cầu giao tiếp hoặc công việc, nhưng nay, nhiều bạn trẻ học tiếng Việt với niềm hứng thú và yêu thích văn hóa Việt Nam. Nhiều bậc phụ huynh cũng mong con em mình được tiếp cận tiếng Việt từ sớm. Sự tham gia ngày càng đông đảo của các thầy cô tình nguyện đã làm cho tiếng Việt trở nên gần gũi và lan tỏa hơn trong cộng đồng.

Trong khi đó, chị Lanny Lanny Phetnion - Sứ giả Tiếng Việt 2024, đã triển khai nhiều sáng kiến để lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Việt.

Nhận thấy nhu cầu lớn về nguồn nhân lực biết tiếng Việt trong bối cảnh có nhiều doanh nghiệp Việt-Lào, chị Lanny đã thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt, kết hợp các lớp học trực tiếp và nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube để đăng tải các video giảng dạy sinh động, dễ hiểu. Những video này thu hút hàng nghìn lượt theo dõi, trở thành cầu nối giữa ngôn ngữ và văn hóa Việt với cộng đồng Lào.

Không dừng lại ở đó, chị Lanny còn biên soạn hơn 10 đầu sách tự học tiếng Việt ngắn gọn, dễ nhớ, kèm clip hướng dẫn, giúp người học tiếp cận kiến thức mọi lúc mọi nơi. Chị tham gia phiên dịch, dẫn chương trình song ngữ Việt-Lào, đồng hành cùng các hoạt động giao lưu do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (phải) hướng dẫn học viên người Lào tập hát ca khúc tiếng Việt. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Chia sẻ về dự định sắp tới, chị Lanny cho biết sẽ tham gia sản xuất chương trình song ngữ “LaoViet360” trên kênh truyền hình thủ đô Vientiane (Vte9) để giới thiệu văn hóa, phong tục, điểm du lịch của hai nước, đồng thời giúp khán giả luyện nghe, phát âm và mở rộng vốn từ tiếng Việt qua các tình huống giao tiếp gần gũi.

Bên cạnh các hoạt động truyền thống và chương trình truyền hình, chị Lanny còn dự định mở rộng lớp học online, tổ chức giao lưu văn hóa, sản xuất nội dung số và kết nối với các tổ chức giáo dục cùng cộng đồng người Việt tại Lào, tạo mạng lưới hỗ trợ vững mạnh nhằm gìn giữ và lan tỏa nét đẹp tiếng Việt.

Chị chia sẻ rằng điều quan trọng nhất khi dạy tiếng Việt ở nước ngoài là giúp người học cảm nhận tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là phần sống động của văn hóa - gắn liền với câu chuyện, âm nhạc, ẩm thực và đời sống. Những câu lạc bộ, sự kiện văn hóa, khuyến khích học viên sử dụng tiếng Việt trong sinh hoạt chung chính là cách chị Lanny vượt qua khó khăn về môi trường ngôn ngữ.

Tiếng Việt tại Lào đang dần trở thành ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp mà còn là phương tiện kết nối tình cảm, lan tỏa văn hóa và gắn kết cộng đồng. Nhờ những nỗ lực của các Sứ giả tiếng Việt, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ngày càng được yêu quý, trân trọng và trở nên gần gũi hơn với cộng đồng Lào.

Họ đã và đang chứng minh rằng, với niềm đam mê và sáng tạo, mỗi Sứ giả Tiếng Việt đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực và bền vững, đưa tiếng Việt vươn xa và bền chặt hơn trong lòng bạn bè quốc tế./.

