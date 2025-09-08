Lần đầu tiên tổ chức Ngày tôn vinh tiếng Việt tại Đông Bắc Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, hòa trong không khí tự hào, phấn khởi của người Việt Nam trên khắp thế giới kỷ niệm Ngày tôn vinh tiếng Việt 8/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) đã chủ trì phối hợp với Đại học Hoàng gia Udon Thani, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani và tập đoàn FPT tổ chức sự kiện tôn vinh tiếng Việt lần đầu tiên tại Đông Bắc Thái Lan, nơi có đông kiều bào đang sinh sống.

Nhiều đại biểu là các nhà giáo, chuyên gia ngôn ngữ, nhà nghiên cứu văn hóa, bạn bè Việt Nam và Thái Lan, lãnh đạo các hội người Việt Nam, hội người Thái gốc Việt và bà con kiều bào đã tham dự sự kiện được tổ chức tại Đại học Hoàng gia Udon Thani và kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu ở Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh xúc động cho biết gần 100 năm trước, trong thời gian hoạt động cách mạng tại Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở lớp dạy tiếng Việt đầu tiên tại Udon Thani cho các kiều bào, đặt nền móng cho phong trào học tiếng Việt tại địa bàn.

Tiến sỹ Viboon Pensuk, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoàng gia Udonthani (Thái Lan) tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà con kiều bào tại Thái Lan có lòng yêu nước nồng nàn, tình cảm đặc biệt tôn kính Bác Hồ. Tình cảm thiêng liêng đó được thể hiện thiết thực trong nỗ lực bảo tồn và truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng.

Qua nhiều thế hệ, việc học tập, gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ dân tộc đã trở thành truyền thống đáng quý của bà con người Việt Nam tại Thái Lan.

Tiến sỹ Viboon Pensuk, Phó Hiệu trưởng Đại học Hoàng gia Udon Thani, cho biết Trung tâm Việt Nam học của trường vẫn đang tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giáo dục, văn hóa và học thuật giữa Thái Lan và Việt Nam với nhiều hoạt động nổi bật như đào tạo thường xuyên cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Việt, phối hợp tổ chức nhiều chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và trải nghiệm văn hóa, giao lưu với các trường đại học của Việt Nam.

Trung tâm cũng đã đề ra một số định hướng trọng tâm cho năm 2026, trong đó có mục tiêu phát triển trung tâm dữ liệu và xuất bản học liệu song ngữ phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, quảng bá ngành Việt Nam học, đồng thời từng bước xây dựng Trung tâm trở thành mô hình Việt Nam học tiêu biểu không chỉ ở Thái Lan mà còn trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Tuấn Anh, Trưởng khoa Ngữ văn của Đại học Sư phạm Hà Nội, tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ mà là ký ức tập thể, là bản đồ tâm hồn của người Việt Nam giúp học hỏi từ quá khứ, sáng tạo trong hiện tại và tự tin bước vào tương lai.

Kiều bào đón nhận sách song ngữ "Bác Hồ ở Thái Lan". (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Hoàng Thị Lai, Phó Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Nong Khai, thì cho biết bà ý thức rất rõ trách nhiệm của một giáo viên Việt kiều là làm thế nào để gìn giữ văn hóa và tiếng Việt nhằm truyền lại cho các thế hệ con cháu mai sau.

Trong thời gian qua, sau khi được đi tập huấn tại Việt Nam, bà đã phối hợp với hội kiều bào tại Nong Khai mở lớp dạy tiếng Việt cho con em kiều bào tại đây và hoạt động đều đặn vào các ngày nghỉ cuối tuần.

Với ý nghĩa ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân bạn bè Thái Lan cùng bà con kiều bào đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác tiếng Việt, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã trao tặng các khách mời cuốn sách “Bác Hồ ở Thái Lan” bản song ngữ Việt-Thái. Cuốn sách được ra mắt lần đầu nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác tiếng Việt năm 2025, phương hướng biện pháp tăng cường dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng năm 2026” và “Lễ khai giảng Khoá tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên, tình nguyện viên kiều bào,” lần đầu được tổ chức tại Đông Bắc Thái Lan.

Khoá tập huấn sẽ giúp nâng cao năng lực cho các giáo viên kiều bào để tạo động lực lan toả mạnh mẽ thúc đẩy phong trào học và sử dụng tiếng Việt, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt tại địa bàn Thái Lan./.

