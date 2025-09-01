80 năm Quốc khánh: Tôn vinh những người gìn giữ tiếng Việt tại Thụy Sĩ

Trong không khí rộn ràng của những ngày Thu lịch sử hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại này.

Buổi lễ mở đầu bằng nghi thức chào cờ thiêng liêng. Trong tiếng Quốc ca hào hùng vang lên tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Bern, cả hội trường như sống lại thời khắc lịch sử 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Sau đó, mọi người được xem một đoạn phim tài liệu khắc họa hành trình 80 năm dựng xây, bảo vệ Tổ quốc, cùng khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phùng Thế Long nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại sứ khẳng định niềm tự hào sâu sắc của người Việt Nam về quá khứ vẻ vang, thành quả hiện tại và cả nước đang lạc quan trước kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhân dịp này, Đại sứ Phùng Thế Long cũng thông báo về quyết định trao bằng khen cho các thầy cô của trường Bình Minh, ngôi trường giảng dạy tiếng Việt tại thành phố Zurich.

Đáp lại sự ghi nhận của Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Sĩ cho nỗ lực duy trì tiếng Việt ở quốc gia châu Âu này, cô Ngọc Dung Moser - Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ - chia sẻ về những khó khăn trong ngày đầu thành lập tới thời điểm tiếng Việt được công nhận là một ngôn ngữ tự chọn trong các trường công lập ở bang Zurich.

“Trong thời đại toàn cầu hóa, chúng ta có thể sống ở nhiều nơi, nói nhiều thứ tiếng và làm quen với nhiều nền văn hóa, nhưng chỉ có tiếng Việt mới nhắc chúng ta về cội nguồn. Mỗi lần được nghe tiếng Việt tại Thụy Sĩ, tôi như được trở về quê hương. Một câu hát ru, một lời chào thân mật hoặc chỉ là một tiếng ‘dạ’ đầy lễ nghĩa, đó như là những sợi dây liên kết vô hình nối người Việt xa quê với cội nguồn,” cô Ngọc Dung Moser nói.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, cô Trần Đinh Linh Phương cảm kích khi nhận được bằng khen của Đại sứ quán Việt Nam, coi đây là sự động viên kịp thời cho các thầy cô giáo - những người không quản ngại công sức và thời gian để giảng dạy tiếng Việt cho các em nhỏ tại trường Bình Minh.

Cô nói: “Ai cũng có gia đình và công việc riêng nhưng chúng tôi có chung nhiệt huyết phải duy trì dạy tiếng Việt cho các em nhỏ. Cộng đồng người Việt ở các bang nói tiếng Đức của Thụy Sĩ khá lớn nhưng sống tản mát nên việc đưa con đi học ở trường Bình Minh cuối tuần gặp không ít khó khăn. Do đó, chúng tôi phải xây dựng giờ học linh hoạt, phù hợp cho các gia đình ở xa thành phố. Sau tất cả, chúng tôi luôn tìm thấy niềm vui trong việc tham gia giảng dạy và rất hạnh phúc khi tiếng Việt trở thành ngôn ngữ tự chọn trong hệ thống trường công ở đây.”

Cũng tại lễ kỷ niệm, ông Andreas Reinhard, người Thụy Sĩ và có con đang theo học ở trường Bình Minh, gửi lời cảm ơn tới những nỗ lực duy trì lớp dạy tiếng Việt của nhà trường.

Ông khẳng định: “Con trai tôi học tiếng Việt từ nhỏ, cháu rất hứng thú và luôn trò chuyện với mẹ ở nhà bằng tiếng Việt. Thậm chí, khi có thời gian rảnh, tôi cũng tự tìm cách để học tiếng Việt. Giờ đây, tôi có thể giao tiếp những câu đơn giản với con trai, coi đây là một cách để giúp con duy trì được sợi dây gắn kết với quê hương Việt Nam của mình”./.

