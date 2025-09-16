Chùa Phật Tích - điểm tựa gắn kết cộng đồng người Việt tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 16/9, Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban, dẫn đầu đã đến thăm chùa Phật Tích và làm việc với Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào.

Tiếp đón đoàn, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, đã khái quát về quá trình hình thành, phát triển và các hoạt động nổi bật của chùa trong những năm qua.

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, chùa Phật Tích không chỉ là một địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh cho bà con kiều bào mà còn là "mái nhà chung" nơi cộng đồng người Việt tại Vientiane nói riêng và tại Lào nói chung thường xuyên lui tới để tìm lại bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn truyền thống và nuôi dưỡng tinh thần hướng về quê hương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy của cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.

Không chỉ thực hiện tốt vai trò một cơ sở tôn giáo, nhà chùa còn thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng như lễ hội truyền thống, các buổi cầu an, hay Tết cổ truyền dân tộc. Những sự kiện này không chỉ thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng.

Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ, hiện nay chùa Phật Tích đã và đang duy trì tủ sách tiếng Việt và tổ chức các lớp học tiếng Việt cho con em kiều bào với mong muốn giữ gìn tiếng mẹ đẻ và văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh học tiếng Việt là một phần không thể thiếu trong việc nuôi dưỡng tâm hồn Việt, giúp các em nhỏ hiểu và tự hào về cội nguồn, qua đó duy trì sợi dây gắn kết với quê hương đất nước.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ghi nhận những nỗ lực của chùa Phật Tích trong việc duy trì hoạt động tôn giáo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và gắn kết cộng đồng người Việt tại Lào; nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, vai trò của những cơ sở như chùa Phật Tích là vô cùng quan trọng trong việc kết nối tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Vientiane phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao những tâm huyết và trách nhiệm của Thượng tọa Thích Minh Quang cùng các phật tử không chỉ trong hoạt động tôn giáo mà còn trong công tác cộng đồng, đặc biệt là việc duy trì và phát triển các lớp học tiếng Việt, một việc làm rất có ý nghĩa trong việc gìn giữ văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong và ngoài nước để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng, trong đó có các cơ sở tôn giáo như chùa Phật Tích, nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết và phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tới thăm tủ sách tiếng Việt tại chùa Phật Tích. Đây là một không gian nhỏ nhằm phục vụ việc học tập, tra cứu và tìm hiểu văn hóa, lịch sử Việt Nam cho cộng đồng người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Lào./.

