80 năm Quốc khánh: Thắt chặt tình hữu nghị, lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), nhiều hoạt động đối ngoại và cộng đồng đã được tổ chức thể hiện tình đoàn kết hữu nghị quốc tế cũng như niềm tự hào của kiều bào hướng về Tổ quốc.

Ngày 3/9, trong không khí trang trọng và ấm cúng, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Mỹ Phoukhong Sisoulath và Phu nhân đã dẫn đầu đoàn Đại sứ quán Lào tới thăm và chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80.

Trong buổi gặp mặt thân mật, Đại sứ Lào gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đại sứ Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, đồng thời bày tỏ niềm vui trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong suốt 80 năm qua.

Đại sứ nhấn mạnh thành công của Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng và động lực to lớn cho các nước bạn trong khu vực, đặc biệt là Lào.

Đây là hoạt động đối ngoại đầu tiên của Đại sứ Phoukhong Sisoulath tại Washington D.C. kể từ khi nhậm nhiệm sở ngày 29/8/2025. Việc chọn chuyến thăm Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp Quốc khánh làm sự kiện ngoại giao đầu tiên cho thấy tầm quan trọng đặc biệt mà Lào dành cho mối quan hệ với Việt Nam, cũng như sự ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Washington D.C Nguyễn Quốc Dũng tiếp đoàn Đại sứ quán Lào. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Chuyến thăm của đoàn Đại sứ quán Lào đồng thời thể hiện sự gắn bó giữa hai cơ quan đại diện, tiếp nối truyền thống tốt đẹp và khẳng định vai trò đặc biệt của quan hệ Việt-Lào.

Trong khi đó, ngày 1/9 tại thủ đô Minsk (Belarus), Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội người Việt Nam tại Belarus đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thu hút đông đảo bà con kiều bào, sinh viên, lưu học sinh và doanh nhân đang sinh sống, học tập, làm việc tại Minsk và nhiều địa phương khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ngày 2/9/1945, đồng thời khẳng định những thành tựu vượt bậc của đất nước trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển.

Đại sứ gửi lời tri ân tới cộng đồng người Việt vì những nỗ lực đoàn kết, gắn bó, giữ gìn bản sắc văn hóa và hướng về quê hương, đồng thời đánh giá cao các hoạt động thiết thực của bà con nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và vun đắp quan hệ Việt Nam-Belarus.

Ông Trương Công Đạo, Chủ tịch Hội người Việt tại Belarus, bày tỏ niềm tự hào sâu sắc trước những thành tựu to lớn của đất nước, khẳng định bà con luôn tự tin đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Ông cũng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ của Đại sứ quán dành cho cộng đồng trong bối cảnh đời sống tại Belarus còn gặp nhiều khó khăn.

Cộng đồng người Việt tại Belarus hân hoan tham dự buổi họp mặt cộng đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: TTXVN phát)

Lễ kỷ niệm tại Minsk diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trong đó có các tiết mục văn nghệ, trình diễn ẩm thực truyền thống và đặc biệt là phần biểu diễn của lớp học tiếng Việt trong cộng đồng. Các hoạt động này không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Lễ kỷ niệm tại Washington D.C. và Minsk đều mang ý nghĩa sâu sắc, vừa là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của Việt Nam, vừa thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước./.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại châu Phi Tối 2/9 (giờ địa phương), Đội Công binh số 3 Việt Nam cùng Tổ công tác Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei.