80 năm Quốc khánh: Việt Nam viết tiếp câu chuyện hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh đất nước Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa, trên cơ sở phát huy chính sách ngoại giao chủ động, linh hoạt trên nền tảng ngoại giao đa phương, sẵn sàng làm bạn với các quốc gia trên thế giới, giới phân tích Campuchia ghi nhận những thành tựu hay “câu chuyện bất ngờ” về tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời nêu bật những thách thức đặt ra đối với các nước đang phát triển như Việt Nam ở thời điểm hiện nay, liên quan những vấn đề mới nổi như cạnh tranh công nghệ, an ninh phi truyền thống...

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Tiến sỹ Eng Kok Thay, Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia, một chuyên gia phân tích chính trị và lịch sử, cho rằng câu chuyện hội nhập quốc tế của Việt Nam ở thời điểm hiện nay, cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế trong thời gian qua, được nhìn nhận không chỉ là một thành công ấn tượng mà còn mang đến nhiều bất ngờ cho cộng đồng quốc tế.

Theo quan chức cấp cao Campuchia, công cuộc hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay vẫn đang được tăng cường và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đồng thời duy trì ổn định thể chế chính trị và mô hình quản trị riêng của mình.

Nhà phân tích Eng Kok Thay cho rằng những thành tựu mà Việt Nam đạt được hôm nay phản ánh cách tiếp cận chú trọng vào tiến bộ và phát triển.

Từ góc nhìn đó, ông lý giải: “Cộng đồng quốc tế nhìn thấy những giá trị đó ở Việt Nam, thừa nhận vai trò của Việt Nam và tạo điều kiện để Việt Nam chia sẻ với thế giới về những gì đã làm được, cũng như cách thức Việt Nam xử lý các vấn đề chung.”

Dưới nhãn quan của một chuyên gia phân tích chính trị và lịch sử, Tiến sỹ Eng Kok Thay cho biết tiến trình hội nhập quốc tế mang đến cho Việt Nam cơ hội tiếp cận nhiều thị trường mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và tham gia các liên minh an ninh, song cũng đối mặt với nhiều thách thức về địa chính trị trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới.

Tiến sỹ Eng Kok Thay, Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Ông cho rằng thế giới hiện nay đang trong quá trình định hình lại trật tự, với nhiều biến động có thể tác động tới tiến trình phát triển chung của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những yếu tố như căng thẳng thương mại, biến đổi khí hậu, dịch bệnh hay sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đều ảnh hưởng trực tiếp tới động lực tăng trưởng và xu hướng dịch chuyển các trung tâm sản xuất.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia người Campuchia, Việt Nam cũng cần lưu ý tới những thách thức mới như an ninh mạng, an ninh phi truyền thống hay cạnh tranh công nghệ. Trong bối cảnh đó, ông cho rằng Việt Nam cần có chiến lược phát triển bền vững để duy trì ổn định và tăng trưởng kinh tế.

Những quan điểm trên nhận được sự tán thành từ Thạc sỹ Uch Leang, Chủ tịch Hội cựu Sinh viên Campuchia tại Việt Nam (CAVA), quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia (IRIC) thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC).

Chia sẻ tại một sự kiện mới đây do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức ở thủ đô Phnom Penh, chuyên gia Uch Leang cho biết sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.

Và để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước trong thời gian tới, nỗ lực ngoại giao đa phương của Việt Nam cần được đẩy mạnh tối đa nhằm tận dụng các điều kiện, nguồn lực và cơ hội mới từ bối cảnh tình hình quốc tế và chủ nghĩa đa phương, vì sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời đại mới theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Theo chuyên gia thuộc RAC, trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, tác động mạnh tới quan hệ quốc tế, chủ nghĩa đa phương, cũng như vai trò và hoạt động của các thể chế đa phương khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, ngoại giao đa phương yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ với các quốc gia có tiềm lực, nhất là các nước lớn, để tiếp tục thúc đẩy và tăng cường sự tham gia của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, phù hợp với vị thế và vai trò của đất nước. Qua đó, góp phần tạo sức bật thuận lợi đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của nhân dân Việt Nam.

Từ góc tiếp cận đó, nhà phân tích Uch Leang bày tỏ tin tưởng trên cơ sở lựa chọn chính sách đối ngoại đa phương và nghệ thuật ngoại giao linh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu đạt được trong gần 40 năm Đổi mới và 80 năm Việt Nam giành độc lập đã đặt nền móng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đó là kỷ nguyên phát triển của Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, góp phần xây dựng hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới, hiện thực hóa mục tiêu người dân có thu nhập cao, cuộc sống văn minh hiện đại, ấm no và thịnh vượng./.

