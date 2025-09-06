Vu Lan nơi đất Lào: Giữ gìn đạo hiếu, nối truyền phong tục Việt

Trong đời sống tâm linh của người Việt, Rằm tháng Bảy - hay còn gọi là Lễ Vu Lan - từ lâu đã trở thành một dịp thiêng liêng để con người bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Không chỉ ở trong nước, cộng đồng kiều bào ở nhiều quốc gia cũng duy trì phong tục này như một sợi dây gắn kết với cội nguồn dân tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nơi có hàng chục nghìn người Việt Nam đang sinh sống, Lễ Vu Lan đã trở thành một phần đời sống tinh thần không thể thiếu, được tổ chức trang nghiêm, thành kính đồng thời ấm áp tình đồng hương.

Trong căn nhà nhỏ ở thủ đô Vientiane, chị Nalitar Sengsoulichanh, 26 tuổi, con dâu trong một gia đình người Việt tại Lào, đang cùng chồng bày biện mâm cơm cúng Vu Lan.

Chị chia sẻ nhiều năm qua được bố mẹ chồng hướng dẫn, dạy bảo cách thực hiện các nghi lễ truyền thống của người Việt Nam trong dịp đặc biệt này. Năm nay, khi bố mẹ đi vắng, vợ chồng chị tự tay lo chu toàn mọi việc. Với chị, đây không chỉ là sự học hỏi mà còn là trách nhiệm tiếp nối phong tục tập quán của cha ông.

Chị Nalitar Sengsoulichanh tâm sự: “Trong tương lai, khi chúng tôi có con cái, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và dạy cho chúng biết ý nghĩa của phong tục truyền thống này, để các con tôi giữ gìn, không để mai một những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt.”

Ngồi lặng lẽ quan sát chắt Nalitar Sengsoulichanh đang chăm chút từng chi tiết, bà Nguyễn Thị Nương, 97 tuổi, hài lòng khi thấy cô chắt dâu trẻ của mình biết giữ gìn phong tục tập quán của quê hương, gia đình.

Bà Nương kể gia đình bà đến nay đã có bốn đời sinh sống ở đất Lào. Năm nào cũng vậy, đến các dịp như Vu Lan, lễ cúng trong nhà không bao giờ thiếu.

“Có nhiều thì cúng nhiều, có ít thì cúng ít, quan trọng là cái tâm,” bà chia sẻ. Sau nghi lễ tại gia, con cháu lại cùng bà lên chùa để tỏ lòng báo ân, báo nghĩa.

Còn đối với bà Nguyễn Thị Thọ, 72 tuổi, đang sống tại thủ đô Vientiane, Lễ Vu Lan không chỉ là mâm cơm cúng, mà còn là dịp để dạy dỗ con cháu biết báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Sau lễ cúng ở nhà, bà thường đưa con cháu lên chùa để các em hiểu thêm ý nghĩa từ giáo lý nhà Phật đến cách sống trong đời - trọng đạo hiếu, vốn là gốc rễ của con người.

Bà Thọ chỉ mong con cháu trưởng thành, sống có ích, có đạo đức, từ gia đình đến ngoài xã hội.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, cho biết Lễ Vu Lan là dịp báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đặc biệt, với người Việt xa quê hương càng phải giữ gìn nét văn hóa truyền thống tốt đẹp này, đó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh mỗi mùa Vu Lan không chỉ là nghi thức tôn giáo, mà còn là dịp nhắc nhở cộng đồng kiều bào gắn kết, gìn giữ cội rễ, đồng thời mong rằng người Việt ở Lào cũng như trên khắp thế giới, dù ở đâu cũng sẽ không quên tri ân cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Với cộng đồng người Việt tại Lào, Lễ Vu Lan không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng, mà còn là minh chứng cho tình cảm bền chặt với quê hương, cho bản sắc văn hóa Việt luôn được gìn giữ dù ở nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào./.

80 năm Quốc khánh: Cộng đồng người Việt tại Lào hướng về Tổ quốc Cộng đồng Việt tại Lào hướng về quê hương qua các hoạt động ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào và tình đoàn kết nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.