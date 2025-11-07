Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại biên giới Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Chiều ngày 7/11 tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công Thương hai nước Việt Nam-Lào đã phối hợp tổ chức Hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Lào lần thứ XIII.

Hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Lào là sự kiện thường niên. Tiếp nối các kỳ Hội nghị trước, Hội nghị hợp tác thương mại biên giới Việt-Lào lần thứ XIII được tổ chức nhằm mục tiêu rà soát các điều khoản, kịp thời lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, khó khăn, tạo thuận lợi cho thương mại biên giới hai nước phát triển lên một tầm cao mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đánh giá những năm qua, nhất là từ Hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới lần thứ XII vào năm 2022 đến nay, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, thương mại biên giới nói riêng ngày càng khởi sắc và tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp những khó khăn, thách thức đến từ sự bất ổn của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

"Các mặt hợp tác khác giữa 2 nước cũng thu được nhiều kết quả rất tích cực, được cuộc họp đầu năm 2025 giữa hai Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao. Mặc dù kết quả đạt được là rất ấn tượng nhưng dư địa, tiềm năng phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa 2 nước vẫn còn rất lớn mà Hội nghị này của chúng ta sẽ là một trong những bước đi quan trọng để góp phần khai thác, phát huy hiệu quả hơn nữa những tiềm năng to lớn đó," Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến và thảo luận một số nội dung chủ yếu như đánh giá thực chất những kết quả đạt được; tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quan hệ thương mại, đầu tư song phương nói chung, thương mại khu vực biên giới nói riêng và các nguyên nhân.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng mong muốn các đại biểu đưa ra những đề xuất khả thi để giúp hai Bộ có điều kiện hoàn thiện các Hiệp định này trong các cuộc đàm phán sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới và thảo luận về việc các doanh nghiệp và cơ quan quản lý của cả hai bên cần làm gì để nắm bắt các cơ hội mới từ công cuộc chuyển đổi này; cho ý kiến về những chính sách, biện pháp có thể áp dụng để thu hút và tăng cường hơn nữa đầu tư vào sản xuất, chế biến hàng hóa dành cho xuất khẩu ở cả hai nước, nhất là tại khu vực biên giới; những chính sách, giải pháp nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông và logistics tại khu vực cửa khẩu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Hội nghị sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường hợp tác mới - hiệu quả hơn, bền vững hơn, phù hợp với tinh thần hội nhập, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, số, toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith khẳng định thương mại biên giới Việt Nam-Lào không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn mang giá trị sâu sắc về chính trị, văn hóa và xã hội.

“Đây là mạch nối của tình hữu nghị vĩ đại, đồng thời là động lực phát triển ổn định và bền vững cho cả hai quốc gia. Với Lào, hợp tác thương mại biên giới với Việt Nam là cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, tiếp cận nguồn cung phong phú, đa dạng. Ngược lại, đây cũng là cơ hội để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn thị trường Lào, mở rộng sang các thị trường thứ ba và góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới hai nước,” Bộ trưởng Malaythong Kommasith cho biết.

Hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Lào là một cơ chế hết sức quan trọng trong việc triển khai Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp. Hội nghị là diễn đàn cụ thể hóa các hiệp định, thỏa thuận thương mại biên giới, thúc đẩy thương mại-đầu tư-phát triển hạ tầng kinh tế biên giới, đồng thời góp phần phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, nâng cao đời sống người dân, củng cố tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.

