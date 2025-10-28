Thúc đẩy hợp tác giữa các cấp Tòa án Việt Nam-Lào

Chiều 28/10, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí hội đàm với bà Viengthong Siphandon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân Tối cao Lào đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí vui mừng bày tỏ chuyến thăm góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đồng thời mở ra những hướng hợp tác thiết thực, hiệu quả và sâu sắc hơn trong lĩnh vực tư pháp giữa hai nước.

Tại phiên hội đàm giữa Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao hai nước, hai bên đã điểm lại những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Tòa án hai nước trong thời gian qua, thông tin về công cuộc cải cách tư pháp của mỗi nước; đồng thời trao đổi về việc ký lại Thỏa thuận hợp tác giữa hai Tòa án nhân dân Tối cao (ký năm 2008) và đẩy mạnh hợp tác giữa các Tòa án địa phương sau khi Việt Nam tổ chức lại đơn vị hành chính.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cấp Tòa án, khuyến khích thiết lập kênh trao đổi trực tuyến để chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm và phối hợp giải quyết các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Kết thúc hội đàm, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam Lê Minh Trí đã trao tặng Tòa án nhân dân Tối cao Lào mười máy tính xách tay và khẳng định Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Tòa án nhân dân Tối cao Lào trong việc chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số./.

