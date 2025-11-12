Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong lĩnh vực lao động, người có công

Ngày 12/11, tại Ninh Bình, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Lào lần thứ 9. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cùng Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phosay Sayasone đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, hơn 60 năm qua mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Việt Nam) trước đây, nay là Bộ Nội vụ và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào luôn chú trọng và liên tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai bên duy trì tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng định kỳ 2 năm một lần. Hợp tác của hai Bộ được thúc đẩy mạnh mẽ, hỗ trợ nhau trên cả bình diện song phương và đa phương, cùng nhau đóng góp vào các khuôn khổ ASEAN, tiểu vùng sông Mekong...

Thông qua hợp tác, hai bên đã đạt được những kết quả quan trọng. Việt Nam đã hỗ trợ hàng trăm cán bộ của Lào đến học tập, nghiên cứu, đào tạo ngắn, trung và dài hạn thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn; giúp đỡ xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm chỉnh phục hồi chức năng cho thương binh và người khuyết tật 686 Bản Cân, Viêng Chăn năm 2015.

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã hỗ trợ Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, góp phần làm giảm nỗi đau của các gia đình liệt sỹ...

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Lào lần thứ 9 có ý nghĩa lớn, giúp hai bên nhìn lại những hợp tác trong chặng đường đã qua và đặt dấu mốc cho một mối quan hệ sâu sắc, bền chặt hơn nữa trong thời gian tới với việc cùng nhau ký một Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và người có công giữa hai Bộ.

Đây là dịp để hai bên rà soát lại kết quả hợp tác giai đoạn 2024-2025 và chia sẻ về những vấn đề phát triển mới, nhất là kinh nghiệm chuyển đổi số; xác định, thống nhất các vấn đề ưu tiên hợp tác, thúc đẩy trong giai đoạn 2026-2027 sang các lĩnh vực mới như: quản lý hành chính công; ứng dụng công nghệ trong quản lý, xứng với tiềm năng và mối quan hệ bền chặt giữa hai bên...

Các đồng chí chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Lào lần thứ 9. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phosay Sayasone khẳng định, Hội nghị Bộ trưởng Lao động Lào-Việt Nam lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, được tổ chức trong bối cảnh hai Đảng, hai Chính phủ Lào, Việt Nam đang tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng và chuẩn bị tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đất nước 5 năm qua.

Hai Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin về lao động và phúc lợi xã hội, hỗ trợ lẫn nhau ở cấp độ khu vực và quốc tế, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào cho biết, thời gian qua, dù còn gặp nhiều khó khăn song Chính phủ, các cơ quan, chính quyền địa phương của Lào đã đặc biệt quan tâm phát triển lao động và phúc lợi xã hội; hỗ trợ lao động đang thất nghiệp tìm việc làm trong nước và đưa đi làm việc ở nước ngoài. Từ năm 2024 đến tháng 9/2025, tổng cộng có 48.360 người; trong đó có 17.647 phụ nữ, được tuyển dụng tại địa phương và đưa 229.066 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Lào lần thứ 9 đánh giá cao kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc Lợi xã hội lần thứ 8 năm 2023; Thỏa thuận về Kế hoạch Hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2023 ký kết ngày 12/1/2023...

Hội nghị cũng đánh giá cao kết quả Hội nghị quan chức cao cấp về lao động và phúc lợi xã hội diễn ra vào ngày 11/11/2025; trao đổi thông tin về các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn giữa hai Bộ và hai nước trong lĩnh vực lao động, việc làm, người có công và kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ (Việt Nam) và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội (Lào) đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và người có công giữa hai bộ và Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Lào lần thứ 9.

Hai bên tăng cường hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động phái cử, tiếp nhận và quản lý lao động Việt Nam và lao động Lào làm việc theo hợp đồng cung ứng lao động, dự án đầu tư, trúng thầu, nhận thầu và dự án viện trợ không hoàn lại tại hai nước Việt Nam và Lào; trao đổi về luật pháp, kinh nghiệm về quản lý lao động, phát triển kỹ năng cho người lao động theo yêu cầu của thị trường lao động, chuyển đổi số và quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.

Hai bên tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc tìm kiếm quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và bộ đội Lào hy sinh tại Việt Nam.../.

