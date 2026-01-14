Chính sách ngoại giao đúng đắn giúp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bangkok trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn khẳng định chính sách ngoại giao đã giúp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, đồng thời tin tưởng rằng Việt Nam đang đi đúng hướng để đạt được 2 mục tiêu quan trọng vào cột mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Đánh giá về hiệu quả của cách tiếp cận ngoại giao của Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu phân cực sâu sắc, học giả Kavi cho rằng 5 năm qua là bước ngoặt lịch sử về chính sách ngoại giao của Việt Nam, khi đã thực hiện hiệu quả đường lối mở rộng và tăng cường quan hệ với mọi quốc gia, không phân biệt vị thế. Ông nhấn mạnh: “Điều này rất quan trọng, Việt Nam đã kết nối với tất cả mọi người, thực sự là bạn của mọi quốc gia," ông nói.

Học giả Kavi nhận định trong 5 năm qua, Việt Nam đang trỗi dậy như một cường quốc tầm trung, vì vậy việc cải thiện quan hệ với nhiều quốc gia là rất quan trọng. Ông nêu bật dưới sự lãnh đạo hiện tại của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc.

Việt Nam hiện có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, gồm toàn bộ các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nhiều nước trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Thái Lan. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trong cấu trúc khu vực và cả địa chính trị rộng lớn hơn.

Về khía cạnh kinh tế, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái, Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng tích cực.

Theo học giả Kavi, điểm sáng kinh tế ấn tượng nhất trong 5 năm qua chính là việc Việt Nam đã áp dụng chính sách kinh tế rất mở.

Trên thực tế, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do cấp cao, tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng khu vực, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường đổi mới sáng tạo và củng cố khả năng kết nối. Ông Kavi dự báo trong tương lai 5 đến 10 năm tới, Việt Nam sẽ có một trong những hệ thống kết nối tốt nhất Đông Nam Á.

Năm 2026 cũng đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Thái Lan, học giả Kavi cho rằng mối quan hệ giữa hai nước rất quan trọng đối với hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á lục địa, đặc biệt là khu vực Tiểu vùng sông Mekong và lễ kỷ niệm 50 năm là cơ hội rất tốt để hai bên tăng cường quan hệ toàn diện, từ kinh tế, xã hội, văn hóa, đến giao lưu nhân dân cũng như nghị viện.

Theo ông Kavi, một chỉ dấu rất quan trọng là hiện nay cả hai nước đang nỗ lực quảng bá ngôn ngữ của nhau. Ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam học tiếng Thái, một số cơ sở giáo dục hiện nay muốn thúc đẩy tiếng Thái và điều tương tự cũng đang diễn ra ở Thái Lan. Ông cho rằng quan hệ Thái Lan-Việt Nam trong năm tới sẽ rất mạnh mẽ.

Đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong giai đoạn 2021-2025, học giả Thái Lan tin rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới sẽ thực hiện những quyết sách đột phá để đạt được 2 mục tiêu quan trọng, đó là đưa Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước năm 2045. Lý do theo ông là bởi cả chính phủ và người dân Việt Nam đều có kỷ luật, làm việc theo đúng kỳ vọng và chăm chỉ.

Chuyên gia đánh giá để đạt được 2 mục tiêu trên, Việt Nam cần tiến hành nhiều cải cách trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy, quá trình này sẽ kéo dài và đòi hỏi Việt Nam trong tương lai phải bảo đảm quản trị tốt, tăng cường minh bạch nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo dựng sự hiểu biết và niềm tin của người dân đối với hoạt động đầu tư và hợp tác.

Học giả Thái Lan bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam đang đi đúng hướng và sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra trong vòng 20 năm tới./.

Việt Nam là ví dụ điển hình của tăng trưởng bền vững và bao trùm Việt Nam đã thực hiện thành công quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN, đồng thời hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.