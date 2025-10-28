Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: EAS tái khẳng định đối thoại, hòa bình và đa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 27/10, tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo EAS tái khẳng định mục tiêu chung và cam kết đối thoại, hợp tác và đa phương trong việc giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

Phát biểu tại EAS, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Thủ tướng Anwar lưu ý diễn đàn được thành lập để trở thành nền tảng cho đối thoại chiến lược, chính trị và kinh tế, trong đó ASEAN là động lực thúc đẩy. Ngày nay, EAS phải tái khẳng định mục tiêu chung, thúc đẩy các cam kết có nguyên tắc và hướng tới tương lai.

Chào mừng Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa với tư cách là khách mời của Chủ tịch ASEAN 2025, ông Anwar đã đánh giá cao cả hai nhà lãnh đạo về cam kết đối với chủ nghĩa đa phương.

Về các vấn đề toàn cầu và khu vực, ông Anwar hoan nghênh kế hoạch toàn diện gần đây nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Đề cập đến Myanmar, ông Anwar cho hay ASEAN tái khẳng định cam kết với Đồng thuận 5 Điểm và Malaysia đã tích cực hợp tác với tất cả các bên để thúc đẩy hòa bình và cứu trợ nhân đạo.

Về vấn đề Biển Đông, ông Anwar cho biết Malaysia hoan nghênh nỗ lực đang diễn ra nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Tất cả các bên cần tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tại hội nghị trên, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đề xuất 3 trụ cột chính, cụ thể là an ninh tài chính, an ninh số và an ninh con người, nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN+3 và tăng cường quan hệ đối tác giữa ASEAN với các đối tác ở khu vực Đông Á.

Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á và cộng đồng quốc tế nhằm đối phó với tội phạm xuyên quốc gia hiện đang gia tăng trong khu vực, đặc biệt là các vụ lừa đảo trực tuyến.

Các quốc gia tham dự cũng bày tỏ lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng từ lừa đảo trực tuyến và các tội phạm mạng khác, nhấn mạnh sự cần thiết phải có những nỗ lực phối hợp ở cấp độ khu vực.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Cho Hyun đã giải thích các sáng kiến hòa bình của Hàn Quốc đối với Triều Tiên, kêu gọi khôi phục giao lưu và cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng, đồng thời đề nghị các thành viên EAS ủng hộ những nỗ lực này.

EAS đã thông qua Tuyên bố Kuala Lumpur nhân kỷ niệm 20 năm EAS và Tuyên bố EAS về Thúc đẩy địa phương hóa trong hành động dự báo ứng phó thiên tai, góp phần củng cố nền tảng hợp tác chiến lược của EAS trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới một khu vực hòa bình, ổn định, bền vững và thịnh vượng./.

EAS-15: ASEAN khẳng định vai trò trung tâm trong đối thoại chiến lược khu vực Giữa bối cảnh cạnh tranh chiến lược và căng thẳng khu vực gia tăng, Hội nghị EAS-15 tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong dẫn dắt đối thoại chiến lược, duy trì hòa bình và ổn định khu vực.