Thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng và chuyển đổi số giữa Việt Nam-Singapore

Chiều 15/1, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore Josephine Teo, nhân dịp bà Bộ trưởng sang tham dự Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) tổ chức tại Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả của quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Singapore kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Đặc biệt, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã tạo xung lực mới, mở rộng không gian hợp tác và nâng tầm tin cậy chính trị giữa hai bên.

Trên nền tảng đó, các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được duy trì hiệu quả. Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao tầm nhìn cùng những thành tựu thực tiễn của Singapore trong chuyển đổi số, đồng thời ghi nhận các cam kết thúc đẩy hợp tác song phương về phát triển kinh tế số, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa hai Bộ về hợp tác an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân ký năm 2022, hai bên đã tích cực triển khai các nội dung đã thống nhất.

Các hoạt động trao đổi đoàn chuyên gia, cử cán bộ tham dự hội nghị, hội thảo về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao do các cơ quan thực thi pháp luật của Singapore tổ chức được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường năng lực, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp xử lý các thách thức mới nổi trên không gian mạng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) diễn ra tháng 10/2025 vừa qua tại Hà Nội là dấu mốc lịch sử quan trọng, mang ý nghĩa biểu tượng về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng; đồng thời đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong quản trị không gian mạng. Theo Bộ trưởng, sự kiện này đã góp phần củng cố niềm tin và tăng cường gắn kết giữa các quốc gia trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

“Trên cơ sở Công ước Hà Nội, hai nước sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác, đáp ứng yêu cầu của mỗi quốc gia trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ.

Cùng với hợp tác an ninh mạng, hai bên cũng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm thông qua trao đổi chuyên gia công nghệ, tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn và phối hợp xây dựng, phát triển các giải pháp công nghệ vì lợi ích công, phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tế của từng quốc gia.

Tại buổi hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore vào tháng 3/2025, cũng như Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025 - 2030.

Trọng tâm hợp tác hướng tới hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia và cùng xây dựng không gian mạng an toàn, ổn định, bền vững tại mỗi nước.

Thông báo với Bộ trưởng Josephine Teo về việc Bộ Công an Việt Nam được Liên hợp quốc giao xây dựng Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Singapore tích cực ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Trung tâm, đồng thời xem xét tham gia Công ước Hà Nội.

Bộ trưởng cũng đề xuất tăng cường trao đổi đoàn cấp chuyên gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng phục vụ chuyển đổi số; bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm an ninh dữ liệu; phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng; quản lý, kiểm soát luồng dữ liệu xuyên biên giới; phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, qua đó đóng góp thiết thực cho tiến trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại mỗi nước.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; trao đổi kinh nghiệm xây dựng văn bản pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, lưu trữ dữ liệu; hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc công nhận định danh điện tử đối với các trường thông tin cơ bản hiển thị trên ứng dụng của hai nước; thúc đẩy chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới có kiểm soát.

Nhất trí với các đề nghị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Josephine Teo khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam để thúc đẩy thực hiện hiệu quả các văn bản hợp tác pháp lý giữa hai bên về an ninh mạng và chuyển đổi số, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore nói chung, cũng như hợp tác giữa hai Bộ nói riêng, theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

