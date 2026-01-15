Việt Nam giành ba Giải thưởng quan trọng tại ASEAN Digital Award 2026

Tối 15/1 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và trao Giải thưởng Số ASEAN 2025 (ASEAN Digital Award - ADA). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ Sáu.

Giải thưởng Số ASEAN là giải thưởng lớn và uy tín nhất trong khu vực dành cho các phần mềm, giải pháp công nghệ số, được tổ chức thường niên từ năm 2012, với sáu hạng mục gồm khu vực công, khu vực tư nhân, bao trùm số, nội dung số, startup số và đổi mới sáng tạo số.

Năm nay, vòng chung kết ADA 2026 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/1/2026 tại Hà Nội với sự tham gia của 18 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia ASEAN. Việt Nam có 18 sản phẩm tham gia tranh tài, trong đó 3 sản phẩm bước vào vòng chung kết.

Các đề cử tham dự được đánh giá theo nhiều tiêu chí khắt khe, tập trung vào tính sáng tạo, hiệu quả ứng dụng và giá trị mang lại cho cộng đồng, qua đó tôn vinh những sáng kiến góp phần định hình tương lai số của khu vực.

Hệ sinh thái Giao thông thông minh ELCOM ITS được trao giải Đồng ở hạng mục Sản phẩm số dành cho khu vực công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Hạng mục sản phẩm số dành cho khu vực công (Public Sector), Hệ sinh thái Giao thông thông minh ELCOM ITS do Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM phát triển đã chính thức được trao giải Đồng.

Trong 6 hạng mục của giải thưởng, hạng mục Sản phẩm số dành cho khu vực công được xem là "đấu trường" khó nhất. Sau nhiều năm tham gia, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện giành giải ở hạng mục này.

Vượt qua hàng nghìn hồ sơ trong nước và khu vực để vào vòng chung kết, tại đây, ELCOM ITS tranh tài trực tiếp với các giải pháp đến từ Singapore và Campuchia - những quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm số cho khu vực công.

Điều này cho thấy giải pháp của ELCOM đã đáp ứng toàn diện các tiêu chí cốt lõi của giải thưởng, từ năng lực công nghệ lõi, mức độ đổi mới sáng tạo, đến hiệu quả triển khai thực tế, khả năng vận hành ổn định ở quy mô lớn, khả năng tích hợp hệ thống và mang lại giá trị cộng đồng. Đặc biệt, lợi thế nổi bật của ELCOM ITS là yếu tố hệ sinh thái "đã triển khai và đã chứng minh hiệu quả" tại nhiều dự án thực tế lớn mang quy mô quốc gia.

Lần đầu tiên trong lịch sử một giải pháp do doanh nghiệp Việt Nam phát triển được vinh danh tại hạng mục khắt khe nhất của Giải thưởng Số ASEAN, khẳng định bước tiến công nghệ "Make in Vietnam" trong lĩnh vực quản trị công ở quy mô khu vực.

Đại diện MedCAT nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Hạng mục startup số, MedCAT Nexus của công ty MedCAT giành giải Vàng.

MedCAT là đại diện duy nhất của Việt Nam với sản phẩm MedCAT Idus, kết hợp mô hình ngôn ngữ nhỏ (SLM) và mô hình thị giác-ngôn ngữ (VLM) do doanh nghiệp tự phát triển, cho phép đọc hiểu, trích xuất và tái cấu trúc dữ liệu phi cấu trúc với độ chính xác trường dữ liệu đạt 97%.

Nền tảng được ứng dụng trong một số lĩnh vực như ngân hàng, hành chính công, y tế, hỗ trợ tự động hóa bồi thường bảo hiểm, phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh và xây dựng hồ sơ y tế cá nhân.

Giải Vàng thứ hai của Việt Nam thuộc về giải pháp VCB Tablet của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở Hạng mục đổi mới sáng tạo số.

VCB Tablet là nền tảng số giúp chuyển đổi mô hình quầy giao dịch truyền thống thành quầy di động, không dùng giấy tờ, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong nhiều nghiệp vụ trên môi trường số từ xa.

Đại diện Vietcombank nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ tại lễ trao giải, Bộ trưởng Khoa học và Công Nguyễn Mạnh Hùng nhận định Giải thưởng Số ASEAN là một trong những sáng kiến thành công nhất của khu vực.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, khi nhìn vào các giải pháp được đề cử, ông không chỉ thấy công nghệ đơn thuần mà còn thấy câu chuyện về những con người giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm vì mục tiêu chung.

Theo Ban tổ chức, Giải thưởng Số ASEAN không chỉ là sự ghi nhận đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ số, mà còn hướng tới việc thúc đẩy hợp tác, lan tỏa các mô hình hiệu quả và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong khu vực ASEAN.

Trong các mùa giải trước, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành tích nổi bật, giành nhiều giải Vàng, Bạc ở các hạng mục. Các sản phẩm Make in Vietnam từng được vinh danh như nền tảng học trực tuyến, ứng dụng nông nghiệp số hay giải pháp AI y tế, góp phần củng cố vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực./.

