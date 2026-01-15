'Việt Nam thể hiện vai trò dẫn dắt trong chiến lược số hóa của ASEAN'

Ngày 15/1, Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Hội nghị do Việt Nam đăng cai tổ chức, quy tụ các Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số của các nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, đại diện các Đối tác Đối thoại, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài khu vực.

Lễ khai mạc vinh dự có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thể hiện sự quan tâm và cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác số khu vực ASEAN.

Bên lề sự kiện, Tổng Thư ký ASEAN, ông Kao Kim Hourn đã trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về định hướng phát triển số của Việt Nam và khu vực trong thời gian tới.

- Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược trong kỷ nguyên mới. Ông đánh giá thế nào về mục tiêu này của Việt Nam trong bối cảnh phát triển chung của ASEAN?

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn: Tôi cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đều là những ưu tiên hàng đầu hiện nay đối với khu vực ASEAN cũng như toàn cầu. Mục tiêu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho thấy Việt Nam rất có tầm nhìn xa, mang tính chiến lược và tư duy nhạy bén. Đây cũng chính là hành trình mà chúng ta đang theo đuổi cho ASEAN.

Trên thực tế, chúng ta đang hướng tới "Tầm nhìn ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta" (ASEAN Vision 2045: Our Common Future). Đây là định hướng chiến lược dài hạn nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng, có khả năng chống chịu, vươn tới mục tiêu tích hợp sâu rộng hơn, phát triển bền vững, đồng thời không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào công tác soạn thảo tài liệu này, trong đó, đặt ưu tiên cao cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó là sự cam kết mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo ASEAN để hiện thực hóa tầm nhìn.

Tôi cho rằng sự thành công của Việt Nam trên các lĩnh vực chiến lược này sẽ đóng góp to lớn cho ASEAN. Việc đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ tạo động lực tăng trưởng mới cho từng quốc gia thành viên, mà còn góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức cạnh tranh và vị thế của ASEAN trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đây cũng là những nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật trong bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc ADGMIN lần thứ 6. Với những định hướng chiến lược rõ ràng được Thủ tướng đưa ra, đối với ASEAN, chúng tôi ủng hộ hoàn toàn.

- Theo ông, các quốc gia thành viên ASEAN cần triển khai những giải pháp trọng tâm nào để thu hẹp khoảng cách số, qua đó thúc đẩy hình thành một nền kinh tế số khu vực thống nhất, năng động và có sức cạnh tranh cao?

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn: Dưới sự dẫn dắt của Việt Nam năm nay, với tư cách là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6, chúng ta đang hoàn thiện và sẽ thông qua Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2030 (ASEAN Digital Masterplan 2030) với tầm nhìn đưa ASEAN trở thành trung tâm số toàn cầu, có khả năng cạnh tranh, kết nối và bao trùm. Đây là bản thiết kế quan trọng, không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên, mà còn mở ra không gian tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của ASEAN trong chuỗi giá trị số toàn cầu.

Hiện nay, chúng ta đang tích cực thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định khung Kinh tế Số ASEAN (DEFA), được khởi động từ tháng 9/2023 với kỳ vọng có thể hoàn tất đàm phán và tiến tới ký kết trong năm nay.

Ngoài những nỗ lực chung ở cấp khu vực, mỗi quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, cũng đang chủ động triển khai nhiều chiến lược nhằm đưa người dân tham gia sâu rộng vào tiến trình chuyển đổi số.

Trọng tâm hiện nay là tăng cường xây dựng năng lực, đặc biệt là trang bị kỹ năng số cho công dân ASEAN, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Quá trình này cần có sự tham gia đồng bộ của hệ thống giáo dục cùng sự vào cuộc của các bên liên quan, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) - lực lượng chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp trong khu vực.

Tựu trung, giáo dục đào tạo gắn với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo phải được xác định là trụ cột then chốt để từng bước thu hẹp khoảng cách số trong ASEAN.

- Ông kỳ vọng gì vào vai trò của Việt Nam với tư cách là nước chủ trì Hội nghị ADGMIN lần này?

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn: Chủ đề năm nay dưới sự chủ trì của Việt Nam là “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ." Trí tuệ nhân tạo chính là câu chuyện về trí tuệ, gắn với tầm nhìn xây dựng Chính phủ thông minh, kinh tế thông minh và xã hội thông minh. Đây là một chủ đề hết sức phù hợp và có ý nghĩa định hướng chiến lược.

Việc Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội là hội nghị cấp Bộ trưởng đầu tiên của ASEAN trong năm nay đã góp phần định hình những nội dung ưu tiên cho cả năm, khẳng định rõ số hóa là một trong những trọng tâm hàng đầu của ASEAN. Tôi cũng đánh giá cao việc Việt Nam mời các đối tác đối thoại, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân cùng tham gia.

Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc huy động các bên liên quan ủng hộ những ưu tiên, sáng kiến của ASEAN, đặc biệt là thúc đẩy thông qua Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2030, duy trì đà hợp tác và tập trung mạnh vào khâu triển khai. Điểm then chốt hiện nay là việc chuyển các chính sách và sáng kiến thành hành động cụ thể. Tôi tin tưởng vào vai trò điều phối và dẫn dắt của Việt Nam trong việc thúc đẩy quá trình này.

- Xin trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ trên./.

Thủ tướng: Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực trong hợp tác số ASEAN Trong kỷ nguyên số, sự phát triển bền vững của Việt Nam càng gắn kết mật thiết với sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN.