Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Đại sứ Nga tại Việt Nam

Ngày 15/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đến làm việc và trao đổi về một số nội dung hợp tác song phương.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương năm 2025 đã có những bước phát triển tích cực, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của các cơ quan hữu quan hai nước, trong đó có đóng góp của ngài Đại sứ và Đại sứ quán Nga tại Hà Nội; bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả hợp tác trong năm 2026.

Đại sứ Liên bang Nga bày tỏ vui mừng trước sự phát triển năng động của quan hệ song phương thời gian qua, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định Nga, trong đó có Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nga, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Đại sứ Nga chia sẻ với Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng về việc rất quan tâm theo dõi và hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới, tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách và định hướng chiến lược để Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trong không khí tin cậy, hai bên đã trao đổi thẳng thắn và cùng rà soát tình hình hợp tác trong năm 2025, đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực hợp tác quan trọng; thống nhất tăng cường phối hợp nhằm tháo gỡ các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác tiếp tục được thúc đẩy.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Nga Gennady Bezdetko đã trao đổi về một số trọng tâm, định hướng hợp tác năm 2026, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác trụ cột, phù hợp với nhu cầu và lợi ích, điều kiện của mỗi bên; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các cam kết, thỏa thuận đã ký kết, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả./.

