Chiều 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga Aleksey Komissarov đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Giám đốc Học viện Tổng thống Nga và Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm Việt Nam; đánh giá cao vai trò của Học viện, cơ sở đào tạo hàng đầu của Liên bang Nga trong lĩnh vực quản trị nhà nước, hoạch định chính sách công và chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức cao cấp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp với Nga, trong đó hợp tác đào tạo cán bộ là trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Học viện và các Trường đại học Nga đã hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Việt Nam nhiều thập kỷ qua, hầu hết những cán bộ này đã trở về và phục vụ thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam, nhiều người đã giữ những vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các chương trình hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Tổng thống Nga thời gian qua; tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai Học viện và các cơ quan chức năng của hai nước, đồng thời mở ra nhiều triển vọng mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và hợp tác nhiều mặt.

Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để mở rộng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới khác, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai Học viện tiếp tục phát huy kết quả đạt được; mở rộng các chương trình liên kết đào tạo về quản trị công, lý luận chính trị, cải cách hành chính, quản trị chiến lược, chuyển đổi số trong hệ thống công vụ và năng lực lãnh đạo ở cấp cao. Đồng thời, khuyến khích tăng cường trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên; tổ chức các diễn đàn khoa học nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền, quản trị hiện đại và quản lý phát triển quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga Aleksey Komissarov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giám đốc Học viện Tổng thống Nga chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp ông và đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga tới Tổng Bí thư.

Ông Komissarov đã bày tỏ vinh dự khi cùng Ban Lãnh đạo và tập thể nhà trường đón Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại Học viện vào tháng 5/2025 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư, khẳng định đây là sự quan tâm sâu sắc mà Tổng Bí thư dành cho Học viện nói riêng và cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo nói chung.

Ông nhấn mạnh bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư tại Học viện đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho tập thể lãnh đạo, đội ngũ giáo sư, giảng viên và học viên của Học viện; trân trọng thông báo theo nguyện vọng của tập thể, Ban Lãnh đạo Học viện đã quyết định đặt tên giảng đường nơi Tổng Bí thư phát biểu là Giảng đường mang tên “Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam."

Đồng thời, Giám đốc Học viện nhấn mạnh việc trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm danh hiệu Giáo sư Danh dự không chỉ là biểu tượng của tình cảm và sự trân trọng, mà còn là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa Học viện lên với các cơ sở đào tạo của Việt Nam. Đây cũng là động lực để Học tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Ông Komissarov cũng đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng những thành tựu đó là nguồn cảm hứng cho nhiều chương trình nghiên cứu, trao đổi học thuật tại Học viện.

Ông Komissarov bày tỏ kỳ vọng hai học viện sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ nghiên cứu chính sách công, cũng như tăng cường trao đổi đoàn chuyên gia, học giả nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế. Ông cho rằng việc thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo trong bối cảnh hiện nay sẽ góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi quốc gia.

Hai bên thống nhất đánh giá cao tầm nhìn và sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước trong đẩy mạnh hợp tác giáo dục; thảo luận và nhất trí mở rộng hợp tác giữa Học viện Tổng thống Nga với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo khác của Việt Nam để tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực này, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Việc tăng cường trao đổi, kết nối chuyên gia và triển khai các chương trình nghiên cứu liên ngành sẽ tạo ra cơ hội để hai bên hỗ trợ, bổ sung cho nhau, đóng góp thiết thực cho việc nâng cao tiềm lực, thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới./.

