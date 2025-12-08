Ninh Bình thống nhất giới thiệu 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 8/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân là một công việc hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, đồng thời lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tổng số đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Bình được bầu là 19 đại biểu, trong đó có 9 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 10 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 85 đại biểu.

Các đại biểu tham gia thảo luận trực tiếp tại hội nghị. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Sau khi tiến hành thảo luận, các đại biểu biểu quyết thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 38 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu 9 người; địa phương giới thiệu 29 người gồm: 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt, 3 đại biểu Quốc hội khóa XV, 1 đại biểu thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, 1 đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy, 6 đại biểu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; 4 đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 4 đại biểu ngành Giáo dục và Đào tạo, 4 đại biểu ngành Du lịch, 4 đại biểu xã, phường; 1 đại biểu thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Cơ cấu kết hợp của những người tại cơ quan, đơn vị trong tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 14 nữ, 7 người ứng cử trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), 3 người ứng cử ngoài đảng, 5 người là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến số người được giới thiệu ứng cử là 156 người, trong đó có 20 người thuộc thường trực Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh; 30 người thuộc thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; 26 người thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; 17 người thuộc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; 4 người thuộc lực lượng vũ trang; 3 người thuộc các cơ quan khối nội chính; 44 người thuộc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, phường...

Về dự kiến cơ cấu người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, tỷ lệ nữ là 49,4%, người ứng cử dưới 40 tuổi chiếm 27,6%, người ứng cử ngoài đảng 14,1%, người ứng cử là chức sắc tôn giáo là 1,92% và có 63,53% người ứng cử là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

