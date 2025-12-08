Hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đánh giá chuyên môn, cán bộ Việt Nam-Nga

Chiều 8/12, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, hay còn gọi là Học viện Tổng thống Nga (RANEPA) do ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, làm việc, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh năm 2025 hai nước kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm; Tổng Bí thư vinh dự nhận bằng Giáo sư danh dự của Học viện RANEPA.

Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng nhìn lại những kết quả hợp tác thực chất trong thời gian qua. Giám đốc Học viện RANEPA Alexey Komissarov cho biết, sau khi ký kết biên bản ghi nhớ vào tháng 5/2025, hai Học viện đã triển khai ngay các hoạt động cụ thể. Trong năm nay, 4 chương trình hợp tác đào tạo đã được thực hiện.

Đáng chú ý, tháng 9 vừa qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa đào tạo cho 35 cán bộ thuộc lực lượng dự bị quản lý cấp Liên bang của Nga; và tháng 10, Học viện RANEPA đã đón đoàn cán bộ của Việt Nam sang phát triển chuyên môn. Hiện tại, RANEPA đang tiếp tục tổ chức hai chương trình đào tạo cho công chức hành chính Liên bang Nga ngay tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đầu năm 2026. Trong đó, Học viện hiện tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược như tham gia soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng, tư vấn chính sách phát triển địa phương và đào tạo cán bộ cấp chiến lược.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng tiếp ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ mới, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân là những đột phá quan trọng.

Chia sẻ với phát biểu của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện RANEPA đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ đánh giá chuyên môn và cá nhân đối với cán bộ, công chức do RANEPA phát triển.

Ông Komissarov khẳng định sẵn sàng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đánh giá toàn diện năng lực cán bộ dựa trên dữ liệu lớn, giúp xây dựng cách tiếp cận chung trong công tác cán bộ của hai nước.

Ghi nhận đề xuất này, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhận định đây là ý tưởng rất có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa.

Tại buổi làm việc, ông Komissarov trân trọng thông báo, ngay sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, RANEPA đã khánh thành một giảng đường mang tên Tổng Bí thư Tô Lâm tại Học viện. Đây được coi là biểu tượng sinh động cho quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia.

Về phương hướng tới đây, hai bên thống nhất mở rộng quy mô hợp tác không chỉ tại Hà Nội mà còn tại các Học viện trực thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng; tăng cường các hoạt động nghiên cứu chung, xuất bản ấn phẩm và trao đổi đoàn.../.

