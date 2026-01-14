Đại sứ quán Nga trao tặng phía Việt Nam nhiều tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 14/1, Khu Di tích Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ tiếp nhận 30 ảnh tư liệu quý do Đại sứ quán Liên bang Nga trao tặng. Các tư liệu được sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ Nhà nước Moscow, phản ánh sinh động mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao hai nước.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và 76 năm quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga (1950-2026).

Chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động: 4 cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga, Khoảnh khắc đẹp trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Lễ tiếp nhận các tư liệu ảnh quý do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao tặng.

Trong đó, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga” có ý nghĩa kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga. Trên hành trình tìm đường cứu nước và xây dựng tình đoàn kết quốc tế, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động quan trọng tại Nga.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham quan triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Triển lãm gồm ba phần. Phần 1 giới thiệu những năm tháng hoạt động của Người tại Liên Xô, nơi Người tham gia nhiều hội nghị quốc tế, đấu tranh vì quyền lợi các dân tộc thuộc địa và từng bước hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phần 2 làm nổi bật vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thiết lập và vun đắp quan hệ Việt-Xô, đặc biệt là chuyến đi năm 1950 mở ra bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước và chuyến thăm năm 1955 đưa quan hệ hữu nghị lên tầm cao mới.

Phần 3 khắc họa sự phát triển bền chặt của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày nay, trên nền tảng do Người đặt nền móng. 76 pano của triển lãm phản ánh chặng đường 76 năm hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước, trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế trong sáng.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Liên bang Nga Gennady S. Bezdetko khẳng định những bức ảnh trưng bày phản ánh các giai đoạn quan trọng trên con đường đầy gian nan của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành tự do và độc lập, cũng như những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử hình thành tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

“Khi ngắm nhìn những bức ảnh lịch sử này, chúng ta không chỉ thấy lại biên niên sử của các sự kiện, mà còn cảm nhận được lịch sử sống động của tình hữu nghị,” Đại sứ bày tỏ.

Đại sứ Liên bang Nga Gennady S. Bezdetko. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong suốt thời gian qua, hai nước đã tích lũy được kinh nghiệm hợp tác phong phú và tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, từ chính trị và kinh tế, quốc phòng và an ninh, đến khoa học-công nghệ và hợp tác nhân văn. Theo Đại sứ, điều quan trọng nhất là xuyên suốt những năm tháng ấy, hai dân tộc luôn gìn giữ tình bạn bền chặt, tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ lẫn nhau và thiện cảm sâu sắc, không phụ thuộc vào hoàn cảnh chính trị nhất thời.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao tặng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhiều tư liệu ảnh có giá trị lịch sử đặc biệt.

Theo bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, việc trao tặng thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tinh thần hợp tác chặt chẽ và tình cảm trân trọng mà Đại sứ quán Liên bang Nga dành cho Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nói riêng và cho việc gìn giữ, phát huy di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung.

Những bức ảnh tư liệu không chỉ góp phần làm sáng tỏ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đặt nền móng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nga, mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm thủy chung, gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.

Bộ tư liệu cũng bổ sung nguồn hiện vật quý giá, làm phong phú thêm hệ thống tư liệu lưu giữ tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, trưng bày và tuyên truyền, giáo dục về di sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay./.

