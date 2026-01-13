Lan tỏa nét đẹp văn hóa qua “Đêm Phim Việt Nam” tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 12/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Trung tâm Trung Quốc-ASEAN (ACC) đã phối hợp tổ chức hoạt động “Đêm phim Việt Nam” tại Bắc Kinh, Trung Quốc với việc công chiếu bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình.”

Tham dự hoạt động có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; Tổng Thư ký ACC Sử Trung Tuấn, cùng một số Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán các nước ASEAN, sinh viên quốc tế các trường đại học và lưu học sinh Việt Nam trên địa bàn Bắc Kinh.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ điện ảnh là một “đại sứ văn hoá” sống động, có thể truyền tải chân thực, sâu sắc về đất nước, con người của mỗi quốc gia.

Thông qua bộ phim, khán giả Trung Quốc và bạn bè quốc tế sẽ được trải nghiệm những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống bình dị và những nét văn hoá đặc trưng của người Việt Nam. Qua đó, vun đắp hơn nữa tình cảm và sự hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tổng thư ký ACC Sử Trung Tuấn cho biết “Đêm Phim Việt Nam” là hoạt động đầu tiên của ACC tổ chức trong năm 2026, có ý nghĩa quan trọng kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc. Bộ phim không chỉ là câu chuyện về tình yêu và tuổi trẻ mà còn là hành trình tuyệt vời của khán giả đến với đất nước Việt Nam.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Đêm Phim ASEAN” nhằm tăng cường giới thiệu sự đa dạng văn hoá, giúp công chúng Trung Quốc và bạn bè quốc tế hiểu thêm về vẻ đẹp, phong phú của cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Bộ phim Việt Nam “Ngày xưa có một chuyện tình” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh là phim điện ảnh được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Phim không chỉ là một câu chuyện tình lãng mạn của tuổi trẻ, mang thông điệp tình bạn và sự trưởng thành giữa ba người bạn thuở ấu thơ, mà còn là một bức tranh đẹp về vùng đất, con người và những giá trị tinh thần truyền thống của Việt Nam. Sau buổi chiếu phim, các đại biểu cùng khán giả đã cùng giao lưu chia sẻ cảm nhận về bộ phim.

Sau buổi chiếu phim, các đại biểu cùng khán giả đã cùng giao lưu chia sẻ cảm nhận về bộ phim. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Sử Thư Kiếm - một khán giả người Trung Quốc - cho biết đây là một bộ phim vô cùng cảm động, mạch nội dung xuyên suốt xoay quanh sự bình yên, đồng thời phản ánh những lựa chọn trong cuộc sống của người trưởng thành.

“Tôi đặc biệt bị cuốn hút bởi phần nhạc nền, bởi âm nhạc được sử dụng rất tinh tế, hòa quyện chặt chẽ với từng phân đoạn, từng chi tiết của bộ phim,” chị Thư Kiếm cho biết thêm.

Bên cạnh đó, chị Thư Kiếm cho rằng diễn xuất của nhân vật chính rất tròn vai, giàu chiều sâu và hết sức tinh tế. Không chỉ thể hiện cảm xúc bằng lời thoại, nhân vật còn sử dụng hiệu quả ngôn ngữ cơ thể, từ cử chỉ, dáng điệu cho đến ánh mắt để truyền tải nội tâm.

“Nhìn chung, đây là một bộ phim có tiết tấu cảm xúc nhẹ nhàng, tinh tế, được đầu tư sản xuất công phu, mang lại cảm giác ấm áp và dịu dàng cho người xem. Phim còn gây ấn tượng mạnh bởi bối cảnh, cảnh sắc và phong cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Nếu có cơ hội, nhất định nên đến Việt Nam để tham quan, du lịch và trực tiếp trải nghiệm những khung cảnh xuất hiện trong phim. Đó là một lựa chọn rất đáng giá và cũng là điều mà tôi vô cùng mong muốn,” chị Thư Kiếm chia sẻ./.

