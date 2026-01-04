Sản lượng hàng hóa tàu liên vận Trung Quốc-Việt Nam tăng mạnh

Trong năm 2025, các đoàn tàu liên vận kết nối Trung Quốc-Việt Nam xuất phát từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã vận chuyển tổng cộng 37.000 TEU hàng hóa xuất khẩu, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Đại diện Trung tâm logistics đường sắt Nam Ninh cho biết nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng tàu liên vận Trung Quốc-Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục tăng nhanh. Số chủng loại hàng hóa vận chuyển tăng từ 262 lên 455 mặt hàng.

Sản lượng hàng hóa qua tuyến này hiện chiếm 73% tổng số đoàn tàu xuất khẩu sang Việt Nam và 86% tổng lượng hàng container xuất khẩu bằng đường sắt sang Việt Nam, tăng lần lượt 5 điểm phần trăm và 2 điểm phần trăm so với năm 2024.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển phục vụ tăng trưởng thương mại xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam, từ năm 2025, ngành đường sắt Trung Quốc đã nâng trọng tải kéo của tàu trên tuyến Bằng Tường (Quảng Tây)-Đồng Đăng (Việt Nam) từ 1.000 tấn lên 1.300 tấn, qua đó giúp nâng công suất thông quan của cửa khẩu đường sắt Bằng Tường thêm 30%.

Bên cạnh đó, phương án tổ chức chạy tàu liên vận Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục được tối ưu hóa. Với sự hỗ trợ của cơ chế thông quan đặt lịch 24/7 của Hải quan Ung Châu, số chuyến tàu liên vận cố định hằng tuần đã tăng từ 3 chuyến lên 14 chuyến, bình quân khoảng 2 chuyến mỗi ngày, thực hiện mô hình “chạy tàu hằng ngày, giao hàng trong ngày," góp phần bảo đảm năng lực vận chuyển ổn định cho hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Tuyến tàu liên vận Trung Quốc-Việt Nam với ưu thế nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả đang trở thành kênh vận tải quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng thị trường ASEAN. Bên cạnh đó, tàu liên vận Trung Quốc-Việt Nam được lựa chọn nhờ tính ổn định, độ tin cậy về thời gian và chi phí hợp lý, phù hợp với nhu cầu xuất khẩu hàng lẻ sang thị trường ASEAN.

Thời gian tới, Cục Đường sắt Nam Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình giám sát hải quan tại Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, mở rộng phạm vi giám sát đối với khu vực khai thác container, qua đó đơn giản hóa thủ tục thông quan, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả thông quan, góp phần nâng cao chất lượng vận hành của tuyến tàu liên vận Trung Quốc-Việt Nam./.

