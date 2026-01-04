Thành phố Hồ Chí Minh: Sức mua tăng cao dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch

Trong kỳ nghỉ lễ Dương lịch 2026 vừa qua, thị trường tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh sôi động khi lượng khách mua sắm tăng mạnh, kéo theo sức mua tăng cao trên hầu hết các nhóm hàng từ nhu yếu phẩm, đồ gia dụng đến hàng thời trang và dịch vụ ẩm thực, giải trí.

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho cả thị trường trước thềm Tết Nguyên đán 2026.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ hiện đại, sức mua tăng mạnh ngay từ ngày trước kỳ nghỉ lễ và nhộn nhịp trong suốt 4 ngày lễ.

Nhiều nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống có sức mua tăng cao từ 15- 30% so với ngày thường, trong khi đó nhóm hàng phục vụ Tết Nguyên đán cũng ghi nhận sức tăng trưởng khả quan.

Tại một siêu thị trên địa bàn phường Tân Mỹ, gia đình anh Phạm Văn Ngọc (phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) vừa tranh thủ mua thực phẩm cho 4 ngày nghỉ lễ, vừa tìm kiếm một số loại bánh mứt, kẹo có nhiều ưu đãi để làm quà biếu tặng Tết.

Theo anh Ngọc, không khí mua sắm tại siêu thị rất sôi động, người dân cảm nhận được không khí lễ hội trong không gian trang hoàng Tết rực rỡ.

Theo đại diện hệ thống bán lẻ, lượng khách tập trung mạnh vào các giờ chiều và tối, tạo hiệu ứng sôi động. Sức mua trải đều trên nhiều nhóm mặt hàng, nhất là những nhóm được chạy ưu đãi, giảm giá sâu. Giỏ hàng hóa của người dân cũng được đánh giá tăng trưởng khoảng 10%-20% so với bình thường.

Đại diện Saigon Co.op cho biết nhờ chương trình “Đến Co.op chở Tết về”, không khí mua sắm tại nhiều siêu thị, cửa hàng trong hệ thống rất sôi động. Bằng nhiều hình thức tri ân, như tặng quà cho 100 khách hàng đầu tiên tại mỗi siêu thị, tương đương khoảng 25.000 phần quà miễn phí mở lộc đầu năm, hay các chương trình giảm giá mạnh, hệ thống ghi nhận sức tăng trưởng lượng khách mua rất rõ rệt.

Chương trình khuyến mại dịp Tết tại siêu thị Go!. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

“Chúng tôi triển khai giảm giá đến 50% cho các nhóm hàng thiết yếu phục vụ Tết như bánh kẹo, mứt, lạp xưởng, thịt cá, thời trang… Nhiều sản phẩm thậm chí còn ưu đãi sâu lên 65% do hưởng ứng chương trình Vietnamm Grand Sale Bộ Công Thương phát động, với hình thức mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1… Năm nay lượng khách hàng tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm ngoái tại hệ thống,” đại diện Saigon Co.op cho biết.

Trong khi đó, anh Võ Thanh Lộc, Giám đốc Marketing hệ thống Farmers Market cho biết, sức mua năm nay tăng trưởng khá cao, một phần do người tiêu dùng đang dịch chuyển vào những hệ thống mua sắm hiện đại, hàng hóa minh bạch về nguồn gốc và chất lượng bảo đảm, nhất là với nhóm hàng quà tặng Tết.

Xu hướng người dân sắm Tết sớm góp phần kích thích sức mua tại các hệ thống bán lẻ hiện đại. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nguồn hàng đến nhân lực, hoạt động mua sắm tại Farmers Market diễn ra sôi động và thuận lợi.

Tại các trung tâm thương mại, các điểm mua sắm tập trung cũng ghi nhận hoạt động mua sắm sôi động, diễn ra xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ. Nhiều gian hàng, cửa hàng tiếp tục duy trì chương trình khuyến mãi sâu từ kỳ mua sắm cuối năm, hoặc triển khai đợt kích cầu tiêu dùng mới dịp đầu năm mới với mức chiết khấu lên đến 50% ở nhiều nhóm hàng, nhất là giày dép, quần áo, mỹ phẩm, túi xách, thu hút đông đảo người dân và du khách, vừa tham quan, check-in, vừa mua sắm.

Ngoài người dân Thành phố tranh thủ đi mua sắm lễ, các trung tâm thương mại, các khu chợ nổi tiếng cũng đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế mua sắm, thưởng thức đặc sản của Thành phố, tạo nên không khí sôi động, tấp nập xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ. Chị Lê Thị Việt, tiểu thương chợ Bến Thành cho biết sức mua tại chợ tăng dần vào các ngày nghỉ Tết dương lịch, nhất là với nhóm khách hàng quốc tế.

Sức mua tăng cao trong dịp Dương lịch được đánh giá là tín hiệu tích cực mở đầu cho mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026, một thời điểm chiến lược đối với ngành bán lẻ-dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chuyên gia thị trường cho rằng nếu các doanh nghiệp và chuỗi bán lẻ tận dụng tốt nhịp tăng trưởng sức mua từ Dương lịch, duy trì chính sách kích cầu phù hợp và tối ưu trải nghiệm khách hàng, khả năng cao thị trường Tết sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn năm trước. Đây là cơ hội để mùa Tết Nguyên đán bứt phá doanh thu cho các doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ, chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

