Hoa Kỳ hoãn tăng thuế gỗ theo Mục 232: Không gắn với phán quyết về thuế đối ứng

Ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Theo đó, Hoa Kỳ quyết định hoãn việc tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm, gồm ghế bọc nệm, tủ bếp và tủ nhà tắm, từ ngày 01/01/2026 sang 1/1/2027 .

Theo Tuyên bố 10976 ban hành tháng 9/2025, các sản phẩm gỗ hiện đang chịu mức thuế 10% đối với gỗ nguyên liệu và 25% đối với các mặt hàng chế biến sâu; đồng thời dự kiến tăng mạnh từ đầu năm 2026 lên 30% và 50%. Việc lùi thời điểm áp dụng mức thuế cao hơn đồng nghĩa với việc các mức thuế hiện hành tiếp tục duy trì.

Hoa Kỳ cho biết quyết định này nhằm tạo dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại đang triển khai, đồng thời phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh kinh tế và ổn định chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, mức thuế điều chỉnh trong tương lai sẽ phụ thuộc trực tiếp vào kết quả đàm phán, cho thấy thuế quan tiếp tục được sử dụng như một công cụ thương lượng chiến lược, thay vì chỉ là biện pháp bảo hộ đơn thuần.

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), về bản chất, cần khẳng định rõ đây không phải là việc hoãn áp thuế, mà chỉ là hoãn tăng thuế.

Các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Hoa Kỳ vẫn chịu thuế theo Mục 232 ở mức 10% và 25%. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam sang Hoa Kỳ vẫn duy trì đà tăng tích cực trong năm 2025. Vì vậy, quyết định này có ý nghĩa thực chất.

Việc tránh được cú sốc thuế ngay từ đầu năm giúp doanh nghiệp duy trì đơn hàng, ổn định giá bán và có thêm thời gian điều chỉnh chiến lược thị trường.

Đặc biệt, cần làm rõ quyết định hoãn tăng thuế theo Mục 232 hoàn toàn không liên quan đến các phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về Sắc lệnh thuế đối ứng.

Nguyên nhân bởi thuế theo Mục 232 được ban hành trên cơ sở an ninh quốc gia và thuộc thẩm quyền hành pháp, tách biệt về pháp lý và cơ chế vận hành so với các biện pháp thuế đối ứng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Do đó, dù có bất kỳ điều chỉnh tư pháp nào liên quan đến thuế đối ứng, các mức thuế gỗ theo Mục 232 vẫn tiếp tục có hiệu lực độc lập.

Trong trung hạn, bức tranh vẫn tiềm ẩn rủi ro. Hoa Kỳ đang mở rộng điều tra và áp dụng Mục 232 đối với nhiều nhóm hàng nhập khẩu khác, và không loại trừ khả năng các mức thuế sẽ tiếp tục được điều chỉnh để phục vụ mục tiêu đàm phán hoặc trang trải sức ép kinh tế-chính trị nội bộ trong năm 2026.

Với ngành gỗ Việt Nam, năm 2026 sẽ cần được nhìn nhận là một giai đoạn “tạm ổn nhưng chưa an toàn”, đòi hỏi theo dõi sát chính sách, chủ động đối thoại với phía Hoa Kỳ và chuẩn bị các kịch bản ứng phó trong dài hạn./.

