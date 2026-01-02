Bộ Công Thương gia hạn biện pháp chống bán phá giá thép cán nguội Trung Quốc

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3765⁄QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) có xuất xứ từ Trung Quốc. Mã vụ việc là ER01.AD08.

Theo đó, biện pháp chống bán phá giá được gia hạn thêm 5 năm đến ngày 27 tháng 12 năm 2030 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương).

Cụ thể, Điều 1 nêu rõ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) nhập khẩu vào Việt Nam được phân loại theo mã HS: 7209.16.10; 7209.16.90; 7209.17.10; 7209.17.90; 7209.18.91; 7209.18.99; 7209.26.10; 7209.26.90; 7209.27.10; 7209.27.90; 7209.28.10;7209.28.90; 7209.90.90; 7211.23.20; 7211.23.30; 7211.23.90; 7211.29.20; 7211.29.30; 7211.29.90; 7225.50.90 xuất xứ từ Trung Quốc.

Các quyết định miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép tại Điều 1 quyết định này đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành trước ngày quyết định này có hiệu lực. Cùng đó, tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn hiệu lực của quyết định miễn trừ đó.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2025 và Quyết định số 3390/QĐ- BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hết hiệu lực từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Trước đó, Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành điều tra rà soát cuối kỳ từ tháng 12 năm 2024 theo quy định của pháp luật phòng vệ thương mại Việt Nam.

Quá trình điều tra vụ việc được thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý ngoại thương, các quy định liên quan cũng như Hiệp định chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Cơ quan điều tra xác định có tồn tại khả năng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra sẽ tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước trong trường hợp chấm dứt biện pháp chống bán phá giá. Dự thảo kết luận rà soát cuối kỳ đã được gửi cho các bên liên quan đóng góp ý kiến theo quy định.

Sau khi Quyết định có hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, giám sát hiệu quả của việc thực thi Quyết định trên cơ sở thông tin về tình hình nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá và hàng hóa có khả năng lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá do cơ quan hải quan cung cấp căn cứ theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại./.

