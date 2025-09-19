Kinh tế

Liên minh châu Âu khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội

Uyên Hương
Sản phẩm thép xây dựng của Công ty Cổ phần thép Việt Đức mới xuất xưởng. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)
Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 18/9/2025, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội có xuất xứ từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU).

Hàng hóa bị điều tra là thép cuộn cán nguội (loại trừ thép không gỉ, thép mạ, thép phủ màu). Mã CN tham khảo: ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00 (mã TARIC tham khảo: 7209 15 00 90, 7209 18 99 90, 7209 25 00 90, 7211 23 80 19, 7211 23 80 95, 7211 23 80 99, 7211 29 00 19, 7211 29 00 99).

Giai đoạn điều tra bán phá giá từ ngày 1/7/2024 đến ngày 30/6/2025. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/6/2025.

Vụ việc điều tra được thông báo sẽ kết thúc trong vòng 1 năm, có thể được gia hạn những không quá 14 tháng kể từ ngày ban hành thông báo khởi xướng.

Trong thông báo khởi xướng, Ủy ban châu Âu đã cung cấp chi tiết các nội dung liên quan tới bên yêu cầu, hàng hóa bị điều tra, cáo buộc bán phá giá, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả, cáo buộc về can thiệp giá nguyên liệu đầu vào, quy trình thủ tục điều tra và các thời hạn liên quan, các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, hướng dẫn về các thủ tục tải và đăng tải tài liệu trên hệ thống điện tử TRON của Ủy ban châu Âu.

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội Thép Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra nghiên cứu kỹ thông tin tài liệu gửi kèm, hợp tác đầy đủ toàn diện với Ủy ban châu Âu để cung cấp thông tin, tài liệu theo đúng thể thức và thời hạn quy định, thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin để nhận được sự hỗ trợ kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Liên minh châu Âu #khởi xướng điều tra #chống bán phá giá #thép cuộn cán nguội TP. Hà Nội
