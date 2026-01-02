Đà Nẵng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng xanh, bền vững của cả nước

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cộng với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đã mở ra cho Đà Nẵng cơ hội khai thác tiềm năng và triển vọng chưa từng có.

Với 2 chủ trương lớn này, thành phố Đà Nẵng không những mở rộng không gian phát triển, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, hình thành các trung tâm mới, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào để vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố Đà Nẵng có sức thu hút mạnh các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước vào làm ăn lâu dài, bền vững và thân thiện với môi trường, chuẩn bị đầy đủ tâm thế để bước vào năm 2026, năm mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Sức hút của vùng kinh tế động lực

Giữa tháng 11/2025, đại diện Phát triển kinh doanh quốc tế của Tập đoàn RoYal Schiphol và đại điện Quản lý dự án của Công ty Tư vấn hàng không NACO (Hà Lan) đã thực tế cơ sở và làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai ở phía Nam thành phố Đà Nẵng và sân bay Chu Lai.

Giới thiệu về tiềm năng và định hướng phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai với đoàn doanh nghiệp Hà Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết Khu kinh tế mở Chu Lai là vùng kinh tế động lực phát triển công nghiệp, logistics, đô thị hóa hiện đại và du lịch ở phía Nam Đà Nẵng.

Khu Kinh tế mở Chu Lai đã được thành phố Đà Nẵng quy hoạch các đô thị vệ tinh, các khu đô thị, công nghiệp mới, đô thị sân bay, đô thị biển và du lịch sinh thái.

Đại diện Phát triển kinh doanh quốc tế của Tập đoàn RoYal Schiphol bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc sân bay Chu Lai được quy hoạch thành sân bay quốc tế, quy mô tiêu chuẩn cấp 4F, công suất đến năm 2030 là 10 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, định hướng hình thành Trung tâm Logistics vận tải hàng không, Trung tâm Đào tạo và huấn luyện bay, Trung tâm Bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ cộng với những chính sách ưu đãi vượt trội của Chính phủ Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, đại diện Phát triển kinh doanh quốc tế của Tập đoàn RoYal Schiphol và đại điện Quản lý dự án của Công ty Tư vấn hàng không NACO tin tưởng sẽ có cơ hội đầu tư lâu dài tại đây, đại diện doanh nghiệp đến từ Hà Lan bày tỏ kỳ vọng.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cho biết trong năm 2025, Kinh tế mở Chu Lai trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 5.356 tỷ đồng; đã cấp phép đầu tư được 30 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 7.436 Tỷ đồng, trong đó 21 Dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 5.617 tỷ đồng và 09 Dự án nước ngoài với, tổng vốn đầu tư 418 triệu USD, đạt 139% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng (ngoài cùng bên phải) giới thiệu về tiềm năng và định hướng phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Mở Chu Lai, với những ưu thế vượt trội, năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp, hiệu quả; tập trung thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng đến các dự án công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, dự án đầu tư sử dụng năng lượng sạch, có giá trị gia tăng cao, quản trị hiện đại, đề cao trách nhiệm với xã hội và bảo vệ môi trường.

Năm 2026, Ban Quản lý tiếp tục nghiên cứu mô hình Khu thương mại tự do Đà Nẵng để đề xuất áp dụng vào Khu kinh tế mở Chu Lai. Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế mở đầu tiên trong cả nước theo hướng thành lập đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt được tiên phong, thử nghiệm các cơ chế đột phá, vượt trội và được áp dụng chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược (theo Công văn số 3441/VPCP-QHĐP ngày 22/4/2025 của Văn phòng Chính phủ) về việc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chia sẻ.

Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Ngày 19/12/2025, cùng với cả nước, tại Khu kinh tế Mở Chu Lai, Dự án Phân khu B - Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, một trong những dự án điển hình về nỗ lực thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai trong năm 2025 của thành phố Đà Nẵng đã khởi công xây dựng.

Về dự và phát biểu tại lễ khởi công dự án, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thông tin sau hơn 22 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế mở Chu Lai giờ đây đã trở thành một Trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, trong đó Tập đoàn Trường Hải với ngành công nghiệp sản xuất ô tô là chủ lực đã có những đóng góp rất lớn cho việc hình thành và phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai.

Bên cạnh đó, Khu Kinh tế mở Chu Lai cũng đang là môi trường đầu tư tốt cho các các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Hyosung, Panko, SGI, của châu Âu như Karcher, Aman, Oke và các nhà đầu tư đến từ Mỹ, Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước ta đã cam kết mạnh mẽ về mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Do đó, việc Dự án Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình định hướng theo mô hình Khu công nghiệp sinh thái là hoàn toàn đúng đắn và cấp thiết. Chúng ta không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. mà phải ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch để biến nơi đây thành một “công viên công nghiệp”, nơi nhà máy nằm giữa những mảng xanh, nơi sản xuất tuần hoàn và thân thiện với con người.”

“Phát triển hạ tầng công nghiệp chất lượng cao sẽ giúp Đà Nẵng và các tỉnh lân cận tạo thành một chuỗi cung ứng đồng bộ, khai thác thế mạnh tổng hợp của cả vùng. Biến những chủ trương về quy hoạch thành động lực, tạo ra sức bật mới cho cả khu vực. Đây là cơ hội để thành phố Đà Nẵng mở rộng tầm ảnh hưởng, không chỉ là một trung tâm dịch vụ, du lịch mà còn là trung tâm công nghiệp công nghệ cao giúp thành phố Đà Nẵng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng thực sự của cả nước,” Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo bộ ngành, địa phương bấm nút khởi công dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Cũng tại lễ khởi công xây dựng Dự án Phân khu B - Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kỳ vọng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình sẽ là khu công nghiệp then chốt tạo dư địa, tạo động lực tăng trưởng mới để bứt phá phát triển, trở thành cực tăng trưởng phía Nam thành phố, Khu kinh tế mở Chu Lai.

“Bảo vệ môi trường, đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững, thu hút các ngành công nghệ thông tin, điện tử, chế biến sâu và sản xuất xanh, trở thành động lực thu hút nhà đầu tư thứ cấp và FDI vào khu vực Nam Đà Nẵng và Khu Kinh tế mở Chu Lai. Tập trung thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng đến các dự án công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, dự án đầu tư sử dụng năng lượng sạch, có giá trị gia tăng cao, quản trị hiện đại, đề cao trách nhiệm với xã hội và bảo vệ môi trường và mục tiêu thành phố Đà Nẵng đang hướng đến,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chia sẻ.

Là một trong những nhà đầu tư lớn vào Khu kinh tế mở Chu Lai, Chủ đầu tư Dự án Phân khu B - Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình Lê Hùng Anh cho biết dự án có tổng mức đầu tư 3.373 tỷ đồng, quy mô dự án rộng 346ha.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Khi hình thành, dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình sẽ thu hút các ngành nghề giảm thiểu phát thải, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, phủ xanh cảnh quan và ưu tiên những ngành, lĩnh vực công nghệ cao, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng lớn, bền vững và thân thiện với môi trường./.

