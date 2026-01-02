Vàng và bạc cùng tăng giá trong phiên khởi đầu năm 2026

Trên thị trường châu Á, giá vàng và bạc đồng loạt tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, nối tiếp đà tăng mạnh nhất theo năm kể từ năm 1979.

Trong phiên mở cửa sáng ngày 2/1, trên thị trường Singapore, giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.348,42 USD/ounce. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot gần như đi ngang. Trong khi đó, giá bạc tăng 1,5%, lên 72,7175 USD/ounce. Hai kim loại quý khác là palladium và platinum cũng ghi nhận mức tăng gần 2%.

Đà tăng của hai kim loại quý này được củng cố bởi kỳ vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng suy yếu của đồng USD trong năm 2026.

Mặc dù sắc xanh đang chiếm ưu thế, nhưng giới phân tích lưu ý rằng thanh khoản thị trường trong phiên này có thể ở mức thấp, do nhiều thị trường lớn như Nhật Bản và Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ đầu năm 2026.

Triển vọng dài hạn của vàng và bạc được đánh giá là rất khả quan. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đưa ra cảnh báo về áp lực chốt lời và điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn. Nguyên nhân chính đến từ hoạt động tái cân bằng danh mục đầu tư của các quỹ đầu tư.

Theo ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, khoảng 13% tổng số hợp đồng mở trên thị trường bạc Comex có thể sẽ bị bán ra trong vòng hai tuần tới, kéo theo nguy cơ giá bạc điều chỉnh mạnh. Bất chấp những “rung lắc” có thể xảy ra trong ngắn hạn do yếu tố kỹ thuật, giá vàng vẫn đang nằm trong chu kỳ tăng giá chiến lược.

Giới đầu tư tin rằng lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed sẽ là "nhiên liệu" chính đẩy giá kim loại quý này chinh phục những cột mốc cao hơn trong năm 2026.

Ngoài yếu tố lãi suất, vai trò trú ẩn an toàn của vàng vẫn được đề cao khi những bất ổn về địa chính trị và rủi ro thương mại toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Riêng với bạc, đà tăng giá dự báo được hỗ trợ bởi hoạt động đầu cơ và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ từ lĩnh vực điện tử và năng lượng Mặt Trời, trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và lo ngại về thuế quan nhập khẩu tại Mỹ.

Tại Việt Nam, các thị trường đóng cửa nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026./.

